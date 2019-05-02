【ＦＯＣＵＳ】鮑叔拒鬆口撐減息，惟大趨勢或難擋

【ＦＯＣＵＳ】「寬鬆狂迷」侵侵，周二（２日）趕在美聯儲（ＦＥＤ）議息結束前不忘呼

籲「減息１個點」，惟素來與其不咬弦的鮑叔在議息後記者會強調，沒有強烈的必要性對利率做

任何方向的調整，更指低通脹可能只是暫時的（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ），似暗示仍未排除加息

的可能。

鮑叔言論令早前獲超額準備金利率（ＩＯＥＲ）下調５個基點消息提振的美股掉頭轉跌，標

普５００指數三連升斷纜收低０﹒８％。訊號混亂的是，儘管鮑叔企硬將「ＩＯＥＲ下調」與「

減息」切割，但實質聯邦基金利率（ＥＦＦＲ）持續高於ＩＯＥＲ，恐反映花旗國銀行間市場水

緊，難怪最新利率期貨仍頑固地預期聯儲１２月有近半機會減息；但據ＣＮＢＣ市場調查，

６３％受訪者預期２０２０年加息。



＊強調核心通脹下降或只是「暫時」＊



對中國央媽「強心針」式刺激難掩羨慕之情的侵侵，最新發推稱，「（美國經濟）有潛力像

火箭一樣一飛衝天，如果我們稍稍降息，比如說一個點，並採取一些量化寬鬆舉措。」令其失望

的是，聯邦公開市場委員會委員就以１０：０一致通過維持基準利率不變。

議息聲明決定自周四（２日）下調超額準備金利率５個基點的消息，一度令市場憧憬基準利

率不久亦將下調，１０年期美債殖利率一度觸及月初以來最低的２﹒４６％，美股同造好。不過

，此憧憬很快被鮑叔稍後於記者會的發言打消。

他強調，所謂的核心通脹下降可能主要是暫時性因素造成，而非永久；即將公布的數據可能

促使聯儲向任何一個方向調整利率。

此番言論顯然打破市場一面倒的減息預期，較早時下跌的２年期國債殖利率掉頭轉升、美股

則掉頭轉跌。總部位於紐約的投資銀行Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ首席市場策略

師Ａｒｔ Ｈｏｇａｎ預期，２０１９年最大驚喜之一可能是聯儲於第四季加息。三菱ＵＦＧ首

席經濟學家Ｃｈｒｉｓ Ｒｕｐｋｅｙ亦認為，聯儲應在今年晚些時候重啟漸進加息步伐。



＊三降ＩＯＥＲ，間接應證市場水緊＊



鮑叔、利率期貨、市場調查對未來息口走勢的預計孰對孰錯？或許須待時間來定論。而今次

議息最重要的進展當屬聯儲官員決定再次下調超額準備金利率５個基點，為過去一年來第三次。

事實上，儘管年初至今３次議息皆保持基準利率按兵不動，但反映銀行間拆借利率（即資金

成本）的實質聯邦基金利率（ＥＦＦＲ）本周高見２﹒４５％，持續超越無風險利潤的ＩＯＥＲ

。聯儲再擴大二者差距，被解讀為希望藉此推動銀行放貸，間接應證銀行間市場流動性趨緊。

儘管鮑叔強調，ＩＯＥＲ的技術性下調與貨幣政策無關，但水緊的後果不單增加負債成本，

更可能持續推升美元。就前者而言，僅２０１９財政年度首４月，美國國債的利息支出即已高達

２２１０億美元；就後者而言，強美元將令新興市場持續承壓。

再加上有「銅博士」之稱的紐交所銅期貨重挫３﹒５％，錄８個月來最大跌幅，聯儲「經濟

活動以穩健步伐增長」能否持續成疑。綜合來看，即使聯儲再加息一至兩次，未來減息應仍是大

趨勢。（經濟通通訊社 俞瑾）

