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即市新聞

30/04/2019 18:01

《法證攻防－麥穎儀》中港兩市個別發展，恒指繼續區間上落

　　《法證攻防》歐美股指周一（２９日）晚重拾升勢向上，美國三大股指全線回升，納斯達克
指數及標普指數更再刷新高。儘管外圍市況表現不俗，亞太股指周二（３０日）卻要個別發展。
中國公布４月官方製造業ＰＭＩ指數為５０﹒１％，較上月回落０﹒４％稍遜預期，仍保持在擴
張區間。市場對數據解讀不一，滬深兩市整體表現強勁，而恆指則要回吐周一升幅，重返
２９７００點附近位置爭持，收市跌１９４點，報２９６９９點，成交金額在假期前明顯收水，
回落至不足８００億元。料市場仍在觀望美聯儲局本周議息結果及非農就業數據，指數區間整固
意味濃。
　　平保（０２３１８）周一收市後公布２０１９年首季業績，盈利增長逾七成勝市場預期，大
行紛紛調升平保目標價至１００元之上，認為平保可持續交出令市場滿意的成績單，平保周二開
市後一度逼近９６元高位，之後雖一度受市況拖累倒跌，午後則繼續於上日收市位置爭持，全日
仍逆市升０﹒１１％，報９４﹒４５元。如繼續看好，或可留意平安認購１６３９０，行使價
９８﹒９元，２０１９年８月２日到期，實際槓桿１１﹒４倍，引伸波幅２６﹒８５％。
　　除了平保之外，同樣是中資保險股龍頭的中國人壽同樣引關注，雖然股價表現明顯落後於平
保，但國壽上周五（２６日）公布第一財季業績明顯比平保更為搶眼，首季純利增９３％大勝市
場預期，股價亦連續３日未曾收跌，周二繼續逆市企穩，收報２２﹒２元。如繼續看好或可留意
中壽認購１１２３８，行使價２４元，２０１９年１０月３日到期，實際槓桿６﹒９倍，引伸波
幅３４﹒６８％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　麥穎儀》

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