《陸言堂－陳永陸》等待新消息突破３０５００

《陸言堂》匯控（００００５）公布截至今年３月底止首季列帳基準除稅前利潤６２﹒１３

億元美元，按年增長３０﹒６６％，較市場預期為佳，同時表示年中將公布回購決定，消息令匯

控股價顯著上升，亦成為帶動港股倒升的主力。

事實上，今日（３日）港股的表現有點令人感到意外，在跟隨美股低開後，由跌超過２００

點，到倒升並重上３００００點的關口；是春江鴨預視匯控業績理想，因此趁低吸納？還是美股

過去一兩周又再跑贏大市，所以恆指可以不理美股之跌勢，而自行上升？



＊留意美元走勢及區內資金流向＊



要知道，美股近兩日調整，乃是由於聯儲局的會議沒有作出減息的行動，因而令市場感到失

望，成為調整的借口。但問題是之前市場最擔心的是聯儲局突然轉「鴿」可能是經濟正急速轉壞

，聯儲局知道一些市場不太清楚的數據，故此國債孳息曲線才出現波動，並令股市一度出現震盪

；如今聯儲局因為經濟情況不差而不作出減息行動，市場又要憂慮，這似乎不太合理。所以美股

下跌，似乎是由於近日部分股份升勢過急而已。

至於現在反而要留意的是美元會否因為聯儲局對經濟前景的看法，並非太淡，而顯著轉強；

因為如果真的如此，那麼區內資金的流向可能會有所改變，並影響了恆指的走勢。但同時由於

ＭＳＣＩ將在本月開始，加大Ａ股的比重，加上不少中資股的季度業績，其實都有不錯的表現，

所以相信恆指在２９５００點的支持似乎已被確認，反而現在只是等待新的消息，令恆指可以突

破３０５００點的關口。



＊平安好醫生被沽空機構狙擊＊



市場等待突破之勢，突然再有沽空機構在港股市場興風作浪，而今次被狙擊的目標是平安好

醫生（０１８３３），的確令人有點意外。集團迅速於５月２日召開投資人電話會，並提供其最

新業務情況，結果得到大行的支持，當中包括摩根大通，以及早前的花旗、匯豐、大和，都給予

平安好醫生「買入」的評級，難道各大行的看法不及一家沽空機構？



＊前景亮麗可趁低吸納＊



事實上，以月活躍用戶數及日均線上咨詢次數而言，平安好醫生依然是中國最大的在線醫療

健康服務提供商，並提供四大服務板塊：家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城、健康管理

與健康互動。而在２０１８年企業財報中，平安好醫生擁有１１９６人的自有醫療團隊、

５２０３人的合作簽約名醫、４００多家中醫診所、超過１３００家體檢中心，以及覆蓋８６個

城市的１小時送藥網絡，這些配置可以為用戶提供２４╱７的在線咨詢、轉診、掛號和住院安排

服務。而且截至２０１８年１２月，已有超過２﹒６５億用戶註冊平安好醫生，同時用戶滿意度

達到９８％。而大數據機構Ｔｒｕｓｔｄａｔａ發布的《２０１９年１季度移動互聯網行業分析

報告》中，在醫療健康市場中，平安好醫生２０１９年第一季的全域生態流量超過５５００萬，

按年增幅達１﹒８倍，在同業中遙遙領先。以上種種因素都反映出平安好醫生的前景十分亮麗，

投資者不應受沽空機構之影響，反而現在應趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸》

