【企業盈警】創建（１６０９）料全年度扭盈為虧，毛利率降費用增

《經濟通通訊社２日專訊》創建集團（０１６０９）發盈警，預計截至３月３１日止年度錄

淨虧損，而去年度則錄得純利約３２００萬元。

公司指，淨虧損主因受競爭激烈影響，混凝土澆注工程減少及項目規模縮小，而建築成本維

持於高位，價格競爭令毛利率下降。

此外，該集團指實現業務多元化過程中產生初期投資成本及法律與專業費用，包括收購中軍

凱旋汽車租賃及華耀融資租賃外，為購買新能源汽車提供融資的一筆銀行貸款利息及向前主要股

東貸款的利息。

該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

