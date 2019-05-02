《日入而息》港首季經濟增０﹒５％，港息維持不變，啟德地明截標

《今天重點》﹡金管局指美國貨幣政策存變數，港元拆息續受美息等影響；匯豐銀行維持最

優惠利率不變；中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

﹡統計處預估首季經濟按年增速放緩至０﹒５％，遜預期

﹡港交所（００３８８）冀盡快落實滬深港通假日交易安排，滬倫通未有開通

時間表

﹡啟德４Ｃ區２號地明截標，享維港景最高估值１１５億



《即日市況》﹡港股重上十天廿天線，收升２４５點報２９９４４，成交近７１５億



《美元匯價》﹡鮑威爾未因侵侵轉「鴿」，關注英國央行議息；歐元最新報１﹒１１９８

╱１２０２，日圓最新報１１１﹒５２╱５５



《公司業績》﹡宏利（００９４５）首季賺２１﹒８億加元增５８﹒６％，季息２５加仙

﹡環球通證（０８１９２）去年虧損擴至１﹒３９億元，不派息

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ上季少賺７％至３５﹒４２億披索



《公司資訊》﹡合和（０００５４）私有化計劃已於今日生效，明日撤上市地位

﹡百本醫護（０２２９３）悉數增持本港整形外科診所權益

﹡位元堂（００８９７）以４７００萬元出售大埔商舖物業

﹡基石藥業（０２６１６）獲Ｎｕｍａｂ腫瘤藥獨家開發及商業化協議

﹡華人飲食（０８２７２）建議４０合１，每手買賣單位改為５０００股

﹡匯控（００００５）環球銀行部現高層人事變動

﹡新地（０００１６）為發展元朗采葉庭向山貝村代表捐款３１５萬兼「送地

」

﹡農行（０１２８８）加大對戰略性新興產業信貸支持

﹡歌禮制藥（０１６７２）完成治療肝炎抑制劑二期臨床研究首例用藥

﹡匯豐銀行維持最優惠利率不變

﹡融信中國（０３３０１）４月合約銷售額１０２億元人民幣

﹡藥明康德（０２３５９）七名股東減持不超過１﹒４億股Ａ股

﹡金誠控股（０１４６２）執董兼財務總監黃金定辭任，今日起生效

﹡港交所（００３８８）冀盡快落實滬深港通假日交易安排，滬倫通未有開通

時間表

﹡當代置業（０１１０７）４月合約銷售額按年升３５﹒８％

﹡港鐵（０００６６）陳浩濂及劉焱獲委任為劉怡翔的替任董事

﹡榮威（０３３５８）第四季銷售訂單總額按年最多升２０％，全年升約

２３％

﹡香港寬頻（０１３１０）及ｍｙＴＶ ＳＵＰＥＲ推《體通天下》頻道

﹡中國環保科技（００６４６）擬發行４０００萬元三年期換股債



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）已就惡意詆毀不實文章向公安報案

﹡三愛健康（０１８８９）售藥品公司涉資１萬元，獲利１億元人民幣

﹡特步（０１３６８）斥２０﹒４億元購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ等運動品牌



《中國要聞》﹡步長製藥回應董事長捲美國招生醜聞：一切以公告為準

﹡內地一二線城女性買家急增，逾三成單身女士全額置業

﹡《復聯４》內地票房破３０億，刷新進口片票房紀錄

﹡５月１日全國鐵路旅客發送量創歷史新高

﹡中鐵總去年利潤首次突破２０億，負債近５﹒３萬億

﹡農業農村部表示內地豬價提前進入上行周期

﹡應急管理部派工作組明查暗訪７省份化工企業

﹡上交所修改股票上市規則，董事每屆任期不得超３年

﹡人行表示首季內地房地產貸款增速回落至１﹒８萬億元；人行范一飛陝西調

研金融扶貧與支付助力鄉村振興

﹡首季內地信息技術服務收入按年增１６﹒７％

﹡上交所等發布科創板轉融通證券出借等相關規則

﹡華為承認產品曾被發現保安漏洞，惟否認存在隱藏後門

﹡北京５月起降社保費率至１６％

﹡華誼騰訊與華誼兄弟簽合作協議，在投資及發行上擴大協同優勢

﹡中國暫停從兩間加拿大豬肉生產商進口

﹡財政部劉昆稱中國將在更多領域擴大外資市場準入



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１１００４﹒４９點



《其他消息》﹡入境處表示昨日勞動節假期逾６３萬人次入境

﹡陳茂波稱會強化香港作為人民幣樞紐地位

﹡政府研三個寮屋區長遠發展，年中就茶果嶺村開展研究

﹡金管局表示美貨幣政策存變數，港元拆息續受美息等影響

﹡團體促政府訂立人均居住面積，並規定？房單位須設獨立水電錶

﹡湯家驊指反對修例者不信任香港的司法制度

﹡張達明稱法改會小組認為立窺淫罪有逼切性，但在的士上有灰色地帶

﹡統計處預估首季經濟按年增速放緩至０﹒５％，遜預期

﹡當局稱立法後可要求網絡供應商刪除有關侮辱國歌的內容

﹡啟德４Ｃ區２號地明截標，享維港景最高估值１１５億

﹡曾咀及黃泥涌道逾２萬個僅可續期的公眾骨灰龕位月中接受申請

﹡香港３月跨境貿易人民幣結算量創３年新高

﹡報道指美法院促３中資銀行交帳目，涉違反北韓制裁

﹡中大調查指市民對特首滿意度及港府信任度跌幅顯著

﹡經絡料香港按揭息口年內將維持於２－２﹒５厘

﹡永明金融推自願醫保靈活計劃，未來研進一步升級產品

﹡中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

﹡田北辰促撤修例，先將台灣殺人案以個案形式分開處理

（ｚｚ）

