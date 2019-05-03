《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３０７．７９ 跌 １２２．３５點╱０．４６％
標普５００ ２９１７．５２ 跌 ６．２１點╱０．２１％
納斯達克 ８０３６．７７ 跌 １２．８７點╱０．１６％
倫敦富時１００ ７３５１．３１ 跌 ３３．９５點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４５．４２ 升 １．３４點╱０．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５３８．８６ 跌 ４７．５５點╱０．８５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５２，歐元兌美元１．１１７５
03/05/2019 07:46
《日出而作》道指挫１２２點，油價跌逾２％，金價四個月低位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３０７．７９ 跌 １２２．３５點╱０．４６％
標普５００ ２９１７．５２ 跌 ６．２１點╱０．２１％
納斯達克 ８０３６．７７ 跌 １２．８７點╱０．１６％
倫敦富時１００ ７３５１．３１ 跌 ３３．９５點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４５．４２ 升 １．３４點╱０．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５３８．８６ 跌 ４７．５５點╱０．８５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５２，歐元兌美元１．１１７５
|生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
|FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
|中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
|國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
|生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
|生財有道30/04/2019
【月結－高位拉鋸】港股4月升647點連漲四個月 5月走勢看淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰