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即市新聞

03/05/2019 07:46

《日出而作》道指挫１２２點，油價跌逾２％，金價四個月低位

　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６３０７．７９　跌　１２２．３５點╱０．４６％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９１７．５２　跌　　　６．２１點╱０．２１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８０３６．７７　跌　　１２．８７點╱０．１６％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３５１．３１　跌　　３３．９５點╱０．４６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３４５．４２　升　　　１．３４點╱０．０１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５３８．８６　跌　　４７．５５點╱０．８５％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５２，歐元兌美元１．１１７５

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