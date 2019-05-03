《經濟通通訊社３日專訊》紐約美元兌多數主要貨幣周四（２日）上漲，因聯儲局主席鮑威
爾就美國通脹發表評論後，交易商縮減對美聯儲減息的押注。
美元指數上漲０﹒２％至９７﹒８２４。美元兌歐元收復稍早失地，歐元稍早上漲，此前德
國零售銷售萎縮幅度小於預期。不過，歐元兌美元下跌０﹒２％，報１﹒１１７６美元。
英鎊從兩周高位回落，因英倫銀行宣布利率維持在０﹒７５％不變，鞏固央行擔心脫歐談判
故不急於加息的觀點。英鎊兌美元下跌０﹒１％，至１﹒３０３４美元。（ｍｎ）
03/05/2019 07:50
《匯市走勢》美元造好，英鎊從兩周高位回落
《經濟通通訊社３日專訊》紐約美元兌多數主要貨幣周四（２日）上漲，因聯儲局主席鮑威
爾就美國通脹發表評論後，交易商縮減對美聯儲減息的押注。
美元指數上漲０﹒２％至９７﹒８２４。美元兌歐元收復稍早失地，歐元稍早上漲，此前德
國零售銷售萎縮幅度小於預期。不過，歐元兌美元下跌０﹒２％，報１﹒１１７６美元。
英鎊從兩周高位回落，因英倫銀行宣布利率維持在０﹒７５％不變，鞏固央行擔心脫歐談判
故不急於加息的觀點。英鎊兌美元下跌０﹒１％，至１﹒３０３４美元。（ｍｎ）
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