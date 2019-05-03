《盤前攻略》油股成為今日焦點，港股今早或被拖累低開百點

《經濟通通訊社３日專訊》美聯儲主席鮑威爾表示，暫時看不到調整息口的可能性，並表示

經濟疲弱只是暫時性，未來會有調整息口的可能性，但市場解讀「鴿」風轉淡，美股由升轉跌，

資源跌幅顯著，當地傳媒報道指上周美國顏油庫存大增，加上美國總統特朗普考慮加大制裁伊朗

，伊朗石油部長表示，如果ＯＰＥＣ成員威脅到伊朗利益，該國不會保持沉默，ＯＰＥＣ存在解

散可能性，油價曾急挫４％，埃克森美孚跌近２％，雪佛龍跌逾１％。最終道指收報

２６３０７點，跌１２２點或０﹒４６％。納指收報８０３６點，跌１２點或０﹒１６％。標指

收報２９１７點，跌６點或０﹒２１％。



＊夜期與恆指差距拉闊，ＡＤＲ再度回吐＊



港股夜期收報２９５３１點，跌１２７點，低水４１３點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１８２點，報２９７６２點。預託證券再度回吐，騰訊跌

１﹒３７％，折合港元報３８６﹒０４元。匯控跌０﹒０９％，折合港元報６８﹒１９元。中移

動升０﹒１６％，折合港元報７４﹒１２。友邦跌０﹒３５％，折合港元報８２﹒９６元。長和

跌１﹒０８％，折合港元報８１﹒８。中行跌１﹒２％，折合港元報３﹒７１元。國壽跌

０﹒６８％，折合港元報２２﹒１５元。中海油跌１﹒１７％，折合港元報１３﹒７４元。中石

化跌１﹒１４％，折合港元報５﹒９２元。中聯通跌０﹒３％，折合港元報９﹒１９元。



＊港股料低開後反彈，三萬點關仍有阻力＊



國際油價反覆下挫，預料拖累全球油股表現。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報

２９７９６點，跌１００點或０﹒３４％。港股昨日缺乏北水下突然抽上，預料三萬關阻力仍在

，加上隔晚油價急挫，今早「三桶油」或跟隨一同回落，拖累大市氣氛。今早恆指有機會先低開

後百點後反彈。投資者可考慮逆向操作，如大市今早低開後可小注造好倉博反彈，或有機會「贏

餐茶」。（ｕｌ）

