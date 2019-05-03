《窩輪匯智－劉嘉輝》如何掌握窩輪最佳時機

《窩輪匯智》大藍籌業績好過市場預期，即使在北水休戰的環境下，恆指周五（３日）仍能

突破三萬點收市，然而埋單計數，全周高低波幅不足４００點。由於波幅保持較低位置，恆指波

幅指數仍處於今年以來的低位。筆者多次強調，引伸波幅對窩輪來說既敵且友，引伸波幅下跌對

輪價不利，相反，若看中引伸波幅回升的話，其帶動輪價的力量亦不容少覷。

過去多次已在此欄談及引伸波幅，接下來是如何在較低引伸波幅的環境下，找到最合適的產

品。

以一個實際例子，統計今年２月至５月２日平安（０２３１８）的表現，正股在這段期間升

幅為２４﹒５％，假設當時同時買入兩隻平安認購證︰Ａ為短身價外證，Ｂ為長身價外證。截至

５月２日表現，正股升幅為兩成四，Ａ及Ｂ這段期間由價外變為８％價內、及１３％價內。埋單

計數，Ａ升幅４５９％、Ｂ則為１１９％。

為何同樣看中方向，升幅會有如此不同？價內較多的反而會跑輸？歸根究柢是敏感度不同所

致。Ａ及Ｂ兩者買入時同為價外產品，由於正股在買入後急升，令兩者都由價外變為價內，其內

在值足以彌補時間損耗及引伸波幅回落的影響，不過由於Ａ的到期日較近，時間值較少，因此槓

桿效應相對較高，即使較內程度較Ｂ低，升幅都足以「爆贏」。雖然Ｂ在升幅上跑輸給Ａ，然而

整體波動性亦較Ａ為低，是相對較低風險的選擇。即是說，若期間正股並不能由價外變為價內即

看錯市，Ａ的跌幅理論上亦會較Ｂ為大。

所以在選擇窩輪產品之時，除了要看中邊，亦要在時間性上盤算正股上升的速度，方能達致

最佳效果。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

