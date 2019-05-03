《經濟通通訊社３日專訊》鉅京控股（０８４５０）公布，預計截至２０１９年３月３１日
止六個月，將較２０１８年同期錄得淨虧損３５０萬元大幅增加，主要因為聯交所成功掛牌上市
的客戶數目下跌，來自上市相關文件備製的收入亦大幅下跌。再者，向聯交所遞交申請上市的若
干客戶受非預期的阻延。最後，鉅京上市產生了專業費用及董事袍金。
公司預期將於下周一（６日）刊發中期業績。（ａｌ）
03/05/2019 08:12
【企業盈警】鉅京控股（０８４５０）料中期虧損大幅增加
《經濟通通訊社３日專訊》鉅京控股（０８４５０）公布，預計截至２０１９年３月３１日
止六個月，將較２０１８年同期錄得淨虧損３５０萬元大幅增加，主要因為聯交所成功掛牌上市
的客戶數目下跌，來自上市相關文件備製的收入亦大幅下跌。再者，向聯交所遞交申請上市的若
干客戶受非預期的阻延。最後，鉅京上市產生了專業費用及董事袍金。
公司預期將於下周一（６日）刊發中期業績。（ａｌ）
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