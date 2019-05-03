《專家之言－黃德几》浙江滬杭甬收入穩定，息率逾５厘具防守性

《專家之言》內地五一黃金周假期，港股通暫停，影響北水來港。由於港股今年以來已錄得

龐大升幅，傳統智慧「五窮六絕七翻新」，歐美投資者亦有Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ

ｇｏ ａｗａｙ，因此踏入五月份，亦不能掉以輕心。多個利好因素已經在大市中反映，當中談

及以久的中美貿易談判，中國副總理劉鶴下週將會到華盛頓，繼續新一輪中美貿易談判。除非中

美貿易協議完全出乎市場預料的好，否則資金很大可機會藉好消息出貨。技術而言，恆指有機會

回補３月底的上升裂口，即約２９０００點才能開展新一輪升浪。



＊恆指或回補３月底上升裂口後再展升浪＊



浙江滬杭甬（００５７６）主要經營高速公路，轄下的五條高速公路，包２４８公里長的滬

杭甬高速公路、上三高速公路、甬金高速公路金華段、杭徽高速公路和徽杭高速公路；以及透過

浙商證券從事證券經紀業務。路費收入帶來穩定的經營現金流。去年度，集團所轄高速公路的車

流量取得平穩增長，各路段高速公路的車流量自然增長率介乎７﹒３％至９﹒１％。另外，集團

在去年１２月宣佈，向母公司收購申嘉湖杭高速公路公司１００％股權，其中包括申嘉湖杭高速

公路和舟山跨海大橋兩項資產，令集團所經營的高速公路總里程由增加至約８０２公里。集團預

期該兩項資產，可望在２０１９年實現轉虧為盈。



＊浙江滬杭甬候低８﹒２港元以下吸納＊



不過，由於去年市場低迷行情的不利影響，浙商證券的收益有所下降，令集團全年收益按年

下跌０﹒６％至９５﹒６８億元（人民幣．下同），其中高速公路業務實現通行費收益按年增加

５﹒３％至６３﹒０２億元，佔總收入的６５﹒９％。期內，集團純利升８﹒７％至３４﹒８１

億元，股東權益回報率為１５﹒２％，保持在較高水平。

去年度，集團證券業務收益下跌１６﹒３％至２９﹒２１億元，佔比為３０﹒５％。不過，

今年內地Ａ股投資氣氛改善，集團有關業務表現有望從中受惠。另外，集團去年５月斥資

２７﹒１２億元收購上海農商行４﹒９％股權，其後向上海農商行額外注資５﹒１２億元，股權

百分比上升至５﹒３６％，將業務進一步擴至銀行業務，有助享有優勢貸款。

集團擬派末期息每股３７﹒５分；現價計息率約５﹒１厘。走勢上，４月１５日呈「射擊之

星」的利淡形態，期後形成下解軌，先後守１０天、２０天和５０天線，惟ＭＡＣＤ熊差距收窄

，ＳＴＣ％Ｋ回升至接近％Ｄ線，宜候低８﹒２元（港元．下同）以下吸納，上望９﹒６８元，

不跌穿７﹒７元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

