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即市新聞

03/05/2019 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》美國減息憧憬降溫，領展防守力佳分段收集！

　　《專家之言》美中兩國最新一輪貿易談判在北京結束，美國財長姆欽形容會面富有成效，中
國外長王毅也表示，中美多輪談判取得許多積極進展。美媒報道，美國與中國可能在下周五
（１０日）宣布達成貿易協議。白宮表示，中美貿易談判關注結構性問題。預計劉鶴將於下周訪
問華盛頓，雙方將繼續談判。

＊關注美國通脹疲弱＊

　　另一方面，美國聯儲局公布議息結果，一如預期維持聯邦基金利率於２﹒２５至２﹒５厘不
變，另將超額準備金利率（ＩＯＥＲ）下調５個基點，由２﹒４厘下調至２﹒３５厘。儲局會後
聲明表示，美國經濟維持穩健增長，局方在利率決策問題上將保持耐性。就業市場持續強勁，失
業率依然低企。整體及核心通脹下跌，低於２％目標，而長期通脹預期變化不大。投資者也關注
美國通脹疲弱，以及商業與家庭開支放緩，可能不利經濟前景。聲明內刪除以往提到「能源價格
導致低通脹」的措詞。此外，美國聯儲局主席鮑威爾表示，局方認為加息或降息的可能均存在，
暫時未見到明顯的偏向，預料利率將會較長時間維持不變。言論令市場對美國減息憧憬降溫。

＊領展息率２﹒８厘＊

　　個股方面，領展（００８２３）旗下商場主要經營與民生相關的零售商舖，租金收入穩定，
旗下位於旺角的Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ商場將會在２０２０年為領展帶來收入，而領展佔６成權益的九龍東
海濱匯項目預計將於年內完工，並在２０２１年全面入帳。此外，領展積極開拓內地業務，中期
報告顯示內地物業組合共為公司帶來３﹒９億元的淨收入，按年增長２５﹒８％。領展息率
２﹒８厘，防守性佳，可分段收集。《志昇証券研究部董事　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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