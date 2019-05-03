【嚟緊炒Ｄ乜】《復仇者４》概念股落鑊，貓眼娛樂分注買入博業績

《嚟緊炒Ｄ乜》美國超級英雄電影《復仇者聯盟４：終極之戰》獲全球粉絲追捧，所謂「十

年磨一劍」，該系列從十年前首套《鋼鐵俠》開始，經過２０多套系列電影建構完整的劇情宇宙

，累積票房高達逾百億美元，並將瀕臨破產的美國漫威公司從邊緣拉回。亞洲票房是漫威的重要

收入來源之一，而因為《復４》電影上畫，多隻影業股亦一同炒高，究竟哪一隻股份才是「食正

條水」，哪一隻只是炒「虛火」呢？



＊ＩＭＡＸ中國最大收入並非來自票房＊



中國影業這塊肥豬肉令業界垂涎三尺，因為中國及印度算是西方電影的新興市場，但印度「

寶萊塢」文化對抗下，西方文化在印度影業久攻不下；相反中國電影缺乏大型製作，去年才有一

套《流浪地球》算得上史詩級，而且票房不俗，反映中國對科幻片需求強大。

ＩＭＡＸ集團算是業內３Ｄ電影的老行專，從３Ｄ射攝影機、底片以及螢幕和座位都有特定

準則，為業界所跟隨。很多人以為ＩＭＡＸ可承《復４》一片帶動收入。事實上，翻看

ＩＭＡＸ（０１９７０）業績中，「影片」業務主要為幫已拍攝電影轉制ＤＭＲ（即從２Ｄ轉制

３Ｄ），再發行到ＩＭＡＸ影院獲取若干收入分成，而相關收入只佔去年整體收入的

２２﹒２％，因此可以理解到，票房造好所帶來的影響有限。

ＩＭＡＸ中國主要收入是向影院銷售、安裝、出租旗下的影視影音系統，協助影院系統維護

，佔收入整整七成，因此只有內地院線愈開愈多，ＩＭＡＸ中國收入才會上升。就算她的母企Ｉ

ＭＡＸ ＣＯＲＰ主要收入都是來自為影片轉制式，次要收入為出租及銷售影視影音系統。



＊阿里影業「淘票票」市佔率僅第二位＊



承著《復４》的熱潮，阿里影業（０１０６０）近日被炒高逾一成。翻開業績，阿里影業主

力經營互聯網宣傳發行，其次則為內容製作及綜合開發，其中網上購票服務「淘票票」被納入「

互聯網宣傳發行」的收入。目前內地網上購票系統進入寡頭壟斷時代，分別以貓眼娛樂

（０１８９６）與淘票票為主，而貓眼目前市佔率超過六成，相比之下，淘票票雖然截至去年９

月底止半年出票票房有１４％增長，但市佔率落後仍是限制股價上揚的主要原因。

另外，阿里影業去年中期業績顯示，「互聯網宣傳發行」業務轉虧為盈，能否保持增長仍未

知之數，但肯定的是近期股價炒上的重要因素。因此推論得出，阿里影業與《復４》一片沾不上

邊，只有「淘票票」可能因《復４》片大賣而賺取網上購票收入，而股價炒上都只是因為業績因

素較大。

去年電影《我不是藥神》與本港金像獎電影《無雙》均由阿里影業聯合出品，均取得好票房

成績。聯合出品電影一直都是阿里影業主力轉營的核心業務，但對於公司而言未必好事。其中，

投資電影承受較高風險，一如去賭場「博大細」，所以投資電影又稱「賭」片，票房收入是不能

預測，阿里影業甚少獨自出品，以減低「賭輸」的風險；但如票房大漲的時候，收入亦因為聯合

出品而被攤薄。

整體而言，阿里影業在業務上仍受著很多限制，但短期股價炒上落波幅仍可考慮。



＊貓眼娛樂最食正《復仇者４》片順風＊



貓眼娛樂主力經營線上購票業務，於２０１６年被內地光線控股以換股加現金方式，成為公

司最大股東；２０１７年與微影時代合併，成為內地目前市佔率最高的線上購票平台，截至

２０１８年尾，整體在線娛樂票務業務增長５３﹒０％至人民幣２３億元。貓眼的業務性質與票

房有直接關係，賣一張算一張，因此《復４》一片於中國區大賣，概念上應直接受惠，對股價而

言亦有正面影響。

但貓眼娛樂最大的詬病，是因為該股份是「蝕住上市」，翻查招股書紀錄，２０１５、

２０１６及２０１７年年內虧損分別是１２﹒９８億、５﹒０８億及７６１０萬元人民幣；而

２０１８年年內虧損為１﹒３８億元人民幣，其中「銷售及營業開支」一欄高達１９﹒４億元人

民幣，就算收益有近五成增長，亦難以抵銷。

據公司解釋，該開支主要由於為推廣服務而增加用戶激勵所致，銷售及營銷 開支佔收益的

５１﹒７％。如打開貓眼娛樂的網頁，大眾於該網站訂票，較外面購買較便宜。因此不難明白，

貓眼娛樂是以補貼票價來爭取用戶數量。這亦都是新經濟公司慣用伎倆，先燒大量金錢爭取市場

佔率，待對手殆盡或用戶開始有使用慣性時候，就會取消補帖，收入就會十級攀升。

瑞銀看好貓眼娛樂，主要原因是票補有望在未來逐漸退出舞台，認為該公司的在線票務市場

為最大持份者，預料娛樂內容服務方面的複合年增長率將在２０２０年達４６％。娛樂內容服務

主要為電影宣傳發售及出品，２０１８年出品或發行電影包括：《來電狂響》、《李茶的姑媽》

、《邪不壓正》、《我不是藥神》及《捉妖記２》。該行亦透露，貓眼與淘票票有望在未來達成

停火協議，因為兩家在線票務公司意識到鉅額的票補會損害利潤。給予目標價２６﹒５元，評級

「買入」。



＊貓眼娛樂看高一線，半年有望虧轉盈＊



隨著內地娛樂需求旺盛，影視股未來依然可被看高一線，特別是近年來中資喜愛併購外國製

作公司，以提高電影水平。雖然與荷里活的水平仍有距離，但「中國式電影」近年來在西方亦開

始有人討論，因此不排除往海外市場擴張的可能性。上述三隻影業股中，以貓眼娛樂最為看高一

線，因其市佔率最高，業務最為直接，而可見未來票價補貼將會下降甚至取消，今年上半年業績

有望轉虧為盈。股份近日於１５﹒７元有支持，因此投資者可以分注買入，等待今年中期業績公

布後股價攀升。

ＩＭＡＸ中國主要以出租影業器材與製片轉式為主收入，內地影視業雖有增長，但戲院數似

乎逐漸飽和，近期股價受制於２２元，因此突破仍需好消息消化，現價追入略貴，可待股價穿

２０元後買入。阿里影業剛創下一年高位，股份或已見頂，目前高追有機會坐艇，待股價回落至

１﹒４元之下再追亦不遲。（撰文：李皆穎）





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表列電影股近三年純利（虧損）表現：



股份（編號） ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

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阿里影業（０１０６０） （９﹒５８億） （１６﹒５９億） 未公布

（盈轉虧）



ＩＭＡＸ（０１９７０） ３６０８﹒８萬 ４３７１﹒２萬 ４２７６﹒５萬

（虧轉盈） （＋２１﹒１％） （－２﹒２％）





貓眼娛樂（０１８９６） （５﹒１億） （７５４６﹒９萬） （１﹒３億）

（虧損收窄） （虧損收窄） （虧損擴大）

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註：（１）阿里影業年結日３月３１日，２０１７年年度為１５個月數據。

（２）ＩＭＡＸ中國及貓眼娛樂年結日為１２月３１日

（３）上述數字以人民幣計算，除ＩＭＡＸ中國以美元計價





表列電影相關股價表現：



股份（編號） 去年第四季以來 今年以來 本月以來

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阿里影業（０１０６０） ＋６８﹒２％ ＋３６﹒４％ ＋２﹒３％

ＩＭＡＸ中國（０１９７０） ＋ ７﹒３％ ＋ ２﹒４％ －１﹒４％

貓眼娛樂（０１８９６） ＋ ８﹒３％＃ －０﹒４％



股指

恆生指數 ＋１０﹒９％ ＋１６﹒４％ ＋１﹒３％

國企指數 ＋ ７﹒６％ ＋１４﹒３％ ＋０﹒３％

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＃以今年２月上市價１４﹒８元計算

＊資料截至５月３日收市

