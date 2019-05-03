渣打（０２８８８）倫交所回購１３４萬股普通股

《經濟通通訊社３日專訊》渣打（０２８８８）公布，於昨日（２日）在倫敦交易所買入約

１３４萬股普通股，平均每股買入價７１０﹒８８２２便士，共涉及逾９５４萬英鎊，相當於超

過９７５２萬港元。渣打將註銷所回購的股份。

渣打日前公布計劃回購總值１０億美元的股份。（ｓｃ）

