《經濟通通訊社３日專訊》渣打（０２８８８）公布，於昨日（２日）在倫敦交易所買入約
１３４萬股普通股，平均每股買入價７１０﹒８８２２便士，共涉及逾９５４萬英鎊，相當於超
過９７５２萬港元。渣打將註銷所回購的股份。
渣打日前公布計劃回購總值１０億美元的股份。（ｓｃ）
03/05/2019 08:26
渣打（０２８８８）倫交所回購１３４萬股普通股
《經濟通通訊社３日專訊》渣打（０２８８８）公布，於昨日（２日）在倫敦交易所買入約
１３４萬股普通股，平均每股買入價７１０﹒８８２２便士，共涉及逾９５４萬英鎊，相當於超
過９７５２萬港元。渣打將註銷所回購的股份。
渣打日前公布計劃回購總值１０億美元的股份。（ｓｃ）
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