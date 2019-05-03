《盤後部署》市場大致反映中美貿談成果，港股續維持窄幅上落格局

《經濟通通訊社３日專訊》美國股市周四（２日）進一步從近期創下的紀錄高位回落，以消

化美國聯儲局主席鮑威爾上日的講話。港股昨日反彈２４５點後，今早亦明顯偏軟，低開１２５

點，騰訊（００７００）及中資金融股受壓下，港股於早段一度跌２６５點，全日低見

２９６７８點，最終半日回順僅收跌６點。

匯控（００００５）於午休時段公布首季業績，經調整除稅前利潤錄得６３﹒５億美元，升

９﹒５％，較預測的５６﹒８６億美元為高，刺激匯控午後一度最多急漲３﹒３％，帶動港股重

上三萬關，並以全日最高位收市，升１３７點或０﹒４６％，報３００８１點，，１０天

（２９８６２點）及２０天線（２９９１１點）失而復得。主板成交６６７﹒１７億元，較昨日

減少６﹒６％。

國企指數收報１１５７５，上升１８點或上升０﹒１６％。Ａ股因五一長假期休市，下周一

（６日）復市。



＊美國非農數據或造好，提振美匯美債息表現＊



美國白宮發言人桑德斯表示，中美貿易談判繼續獲得進展，中國副總理劉鶴將會率領超過一

百名官員前往華盛頓，以顯示中方為達成貿易協議的決心。下周三（８日）新一輪談判過後，兩

國元首將決定會否會面，並正式敲定有關協議。另外，有消息指，兩國有機會在下周五

（１０日）宣布達成貿易協議。有分析指，美國總統特朗普在對華貿易戰中累積了自信，未來有

可能對其他國家陸續展開貿易戰，港股升勢或受考驗。

美國將於本港時間今晚八點半公布上月非農就業人數、失業率及平均時薪。然而，日前

（２日）美國公布的非農業生產力數據持續增加，而工廠訂單亦繼續有良好升幅，反映美國經濟

仍處於穩步復甦的階段。若今晚公布的一系列數據繼續優於預期，料再減弱市場對聯儲局的減息

預期，勢必提振美匯重上９８關以上，美國長短債息亦會同時抽高，令亞洲股市升勢受壓。



＊港交所下周三公布季績，資金短線有望泊入＊



內地「五一假期」休市，「北水」暫停流入港股，導致成交連日大縮水，並已連續四日成交

低於８００億元以下，觀望氣氛相當濃厚。港股於「五窮月」首兩日走勢雖反覆，但恆指兩日累

升３８２點，升破三萬關，並連續兩日企穩十天及廿天線。

內地寬鬆政策預期降溫，減稅降費措施的效益預料將於下半年見成效，而「五窮六絕」傳統

淡季或令港股調整壓力增加。事實上，儘管有報道指，中美雙方致力於六月初或之前簽訂貿易協

議，惟相關成果市場已大致反映，故預料大市短期內將於２９５００至３０１００點反覆，續維

持窄幅上落格局。

值得注意的是，港股近日均在個別重磅股支撐下而造好，而港交所（００３８８）將於下周

三（８日）公布季績，隨著港股首季表現明顯轉向，日均成交亦較去年同期顯著上升。加上下周

一Ａ股及港股通復市，成交應會有所反彈，資金短期內有望泊入港交所，投資者可多作留意。（

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