  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2019 08:30

《外企動向》Ｔｅｓｌａ發股債籌廿億美元，馬斯克斥千萬美元認購

　　《經濟通通訊社３日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）宣布將發行股債集資２０億美元，行政總
裁馬斯克在投資者電話會議上表示，自動駕駛技術將可令Ｔｅｓｌａ成為一間市值達５０００億
美元的公司。
　　目前Ｔｅｓｌａ市值約為４２０億美元，較早時公司宣布通過發行２７２萬股股份及債券，
分別集資６﹒５億及１３﹒５億美元，當中馬斯克將斥１０００萬美元認購近４﹒２萬股股份。
　　馬斯克表示，公司目前有足夠的現金流來支持業務發展，但在經濟衰退及全球汽車需求疲軟
的情況下，發股債集資來提供緩衝將是明智之舉。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金