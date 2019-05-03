《經濟通通訊社３日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）宣布將發行股債集資２０億美元，行政總
裁馬斯克在投資者電話會議上表示，自動駕駛技術將可令Ｔｅｓｌａ成為一間市值達５０００億
美元的公司。
目前Ｔｅｓｌａ市值約為４２０億美元，較早時公司宣布通過發行２７２萬股股份及債券，
分別集資６﹒５億及１３﹒５億美元，當中馬斯克將斥１０００萬美元認購近４﹒２萬股股份。
馬斯克表示，公司目前有足夠的現金流來支持業務發展，但在經濟衰退及全球汽車需求疲軟
的情況下，發股債集資來提供緩衝將是明智之舉。（ｍｎ）
03/05/2019 08:30
《外企動向》Ｔｅｓｌａ發股債籌廿億美元，馬斯克斥千萬美元認購
《經濟通通訊社３日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）宣布將發行股債集資２０億美元，行政總
裁馬斯克在投資者電話會議上表示，自動駕駛技術將可令Ｔｅｓｌａ成為一間市值達５０００億
美元的公司。
目前Ｔｅｓｌａ市值約為４２０億美元，較早時公司宣布通過發行２７２萬股股份及債券，
分別集資６﹒５億及１３﹒５億美元，當中馬斯克將斥１０００萬美元認購近４﹒２萬股股份。
馬斯克表示，公司目前有足夠的現金流來支持業務發展，但在經濟衰退及全球汽車需求疲軟
的情況下，發股債集資來提供緩衝將是明智之舉。（ｍｎ）
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