《外企動向》Ｔｅｓｌａ發股債籌廿億美元，馬斯克斥千萬美元認購

《經濟通通訊社３日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）宣布將發行股債集資２０億美元，行政總

裁馬斯克在投資者電話會議上表示，自動駕駛技術將可令Ｔｅｓｌａ成為一間市值達５０００億

美元的公司。

目前Ｔｅｓｌａ市值約為４２０億美元，較早時公司宣布通過發行２７２萬股股份及債券，

分別集資６﹒５億及１３﹒５億美元，當中馬斯克將斥１０００萬美元認購近４﹒２萬股股份。

馬斯克表示，公司目前有足夠的現金流來支持業務發展，但在經濟衰退及全球汽車需求疲軟

的情況下，發股債集資來提供緩衝將是明智之舉。（ｍｎ）

