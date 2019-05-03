《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮發言人桑德斯表示，中美貿易談判繼續取得進展，在下
周三新一輪談判後，兩國元首將決定是否會面以正式敲定協議。
據悉，中國副總理劉鶴將率領超過一百名官員於前往華盛頓，顯示中方為達成貿易協議的決
定。另外此前有美媒稱，兩國有機會在下周五宣布達成貿易協議。（ｍｎ）
03/05/2019 09:03
【貿易開戰】白宮：中美領導人將在下周貿易談判後決定是否會面
《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮發言人桑德斯表示，中美貿易談判繼續取得進展，在下
周三新一輪談判後，兩國元首將決定是否會面以正式敲定協議。
據悉，中國副總理劉鶴將率領超過一百名官員於前往華盛頓，顯示中方為達成貿易協議的決
定。另外此前有美媒稱，兩國有機會在下周五宣布達成貿易協議。（ｍｎ）
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