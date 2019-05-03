【貿易開戰】美國商會：美中貿易談判在雲計算領域取得進展

《經濟通通訊社３日專訊》美國商會副會長兼國際事務主管Ｍｙｒｏｎ Ｂｒｉｌｌｉａｎ

ｔ表示，參與中美貿易磋商的美國談判代表，或將獲得較最初預期更大的中國雲計算市場准入，

不過中方對減少行業補貼的承諾很可能達不到美方要求。

之前有報道稱，作為貿易磋商的內容之一，中國將允許美國雲計算企業通過中國的自貿區進

入當地快速增長的市場，讓這些企業在中國獲得有限度的經營。

Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ指出，游說團體希望確保美國雲計算企業能夠取得牌照、擁有管理控制

權、並獲得保證可以自由進行跨境數據流動。（ｍｎ）

