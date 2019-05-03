《經濟通通訊社３日專訊》美國紐約布魯克林地區法院文件顯示，美國檢察官提出動議，要
求取消華為主要辯護律師Ｊａｍｅｓ Ｃｏｌｅ代表華為的資格。
Ｃｏｌｅ曾在２０１１至２０１５年期間擔任美國司法部副部長，美國正是在這段時期內獲
得有關華為違反美國制裁與伊朗開展業務的資料。
美國政府沒有公布尋求取消Ｃｏｌｅ代表華為資格的原因，檢察官在致法院的信件中稱，他
們已經提交一項保密的分類動議，要求取消Ｃｏｌｅ的代表資格，預計將在５月１０日前提交公
開版。（ｍｎ）
03/05/2019 10:29
【華為風波】美國檢察官指華為主要辯護律師不合符資格
《經濟通通訊社３日專訊》美國紐約布魯克林地區法院文件顯示，美國檢察官提出動議，要
求取消華為主要辯護律師Ｊａｍｅｓ Ｃｏｌｅ代表華為的資格。
Ｃｏｌｅ曾在２０１１至２０１５年期間擔任美國司法部副部長，美國正是在這段時期內獲
得有關華為違反美國制裁與伊朗開展業務的資料。
美國政府沒有公布尋求取消Ｃｏｌｅ代表華為資格的原因，檢察官在致法院的信件中稱，他
們已經提交一項保密的分類動議，要求取消Ｃｏｌｅ的代表資格，預計將在５月１０日前提交公
開版。（ｍｎ）
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