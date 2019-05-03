《經濟通通訊社３日專訊》伊朗石油部引述油組秘書長巴爾金都表示，油組正試圖讓油市去
政治化。此前，伊朗指責美國將石油用作對抗德黑蘭的武器。
美國要求伊朗石油買家在５月１前停止進口，否則將面臨制裁，從而結束為期６個月的制裁
豁免。
伊朗石油部長尚甘尼表示，任何國家將石油作為武器，都可能導致油組瓦解。油組秘書長巴
爾金都稱，將伊朗石油從市場上完全消失是不可能的，在過去６０年油組遇到過各種各樣的困難
，但都是靠團結一致來解決這些問題。（ｍｎ）
03/05/2019 10:44
【油市博奕】油組秘書長：試圖讓石油市場去政治化
《經濟通通訊社３日專訊》伊朗石油部引述油組秘書長巴爾金都表示，油組正試圖讓油市去
政治化。此前，伊朗指責美國將石油用作對抗德黑蘭的武器。
美國要求伊朗石油買家在５月１前停止進口，否則將面臨制裁，從而結束為期６個月的制裁
豁免。
伊朗石油部長尚甘尼表示，任何國家將石油作為武器，都可能導致油組瓦解。油組秘書長巴
爾金都稱，將伊朗石油從市場上完全消失是不可能的，在過去６０年油組遇到過各種各樣的困難
，但都是靠團結一致來解決這些問題。（ｍｎ）
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