  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2019 10:44

【油市博奕】油組秘書長：試圖讓石油市場去政治化

　　《經濟通通訊社３日專訊》伊朗石油部引述油組秘書長巴爾金都表示，油組正試圖讓油市去
政治化。此前，伊朗指責美國將石油用作對抗德黑蘭的武器。
　　美國要求伊朗石油買家在５月１前停止進口，否則將面臨制裁，從而結束為期６個月的制裁
豁免。
　　伊朗石油部長尚甘尼表示，任何國家將石油作為武器，都可能導致油組瓦解。油組秘書長巴
爾金都稱，將伊朗石油從市場上完全消失是不可能的，在過去６０年油組遇到過各種各樣的困難
，但都是靠團結一致來解決這些問題。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金