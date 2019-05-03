《外企動向》巴菲特旗下投資旗艦巴郡建倉亞馬遜

《經濟通通訊社３日專訊》股神巴菲特表示，旗下投資旗艦巴郡已買入亞馬遜股票，但他本

人並沒有購買。巴郡將將於本月稍後時間公布截至３月底的持股組合。

巴菲特非常欣賞亞馬遜行政總裁貝佐斯，並曾表示自己過去沒有投資亞馬遜是一個錯誤的決

定。（ｍｎ）

