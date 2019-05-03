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03/05/2019 16:08

【脫歐之後】英國地方選舉結果陸續出爐，保守黨及工黨遭選民懲罰

　　《經濟通通訊社３日專訊》英國首相文翠珊所屬的保守黨以及反對黨工黨都在地方選舉中因
為脫歐僵局而遭到選民懲罰，目前有超過４０％地方選舉結果出爐，保守黨暫失去３５９個地方
議會議席，工黨則流失７４個。
　　隨著兩個大黨失去支持，小黨紛紛崛起，自由民主黨暫贏得２４５個議席，獨立候選人贏得
１８８席，綠黨贏得３４席。（ｍｎ）

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