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即市新聞

03/05/2019 17:44

《台股攻略－馮偉明》電子股領軍，台股今日升９１點

　　《台股攻略》台股今日（３日）開高走高，升９１﹒８１點，收１１０９６﹒３０點，成交
金額為新台幣１１４４﹒２６億元。
　　蘋果業績不俗，帶動台股向好，在電子股領軍下，台股不但站穩萬一關卡，更進逼
１１１００點。半導體族群中，聯電爆出７﹒６萬張，股價今日升２﹒２２％，收新台幣
１３﹒８元站上波段新高。台積電升２﹒３２％，收新台幣２６５元。鴻海升１﹒５％，收新台
幣８８﹒２元。大立光升１﹒４１％，收新台幣４６７５元。緯穎昨日（２日）董事會通過第一
季業績，並決議擬分派現金股利每股１６元，緯穎今日開高走高，收新台幣３５８元。ＩＣ設計
族群方面，致新與原相雙雙升超過９％，矽力－ＫＹ升８﹒０４％，晶心科也升７％以上的漲幅
。網通族群方面，友訊及兆勁今日都升２％以上；訊舟與智易也有１％以上漲幅，成為大市亮點

　　台股雖有回檔壓力，但整體盤勢仍然偏多。預期台股短線會在１１０００點附近整理，下周
有可能先行整固，待業績期過後，走勢會更明確。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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