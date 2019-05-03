《經濟通通訊社３日專訊》ＴＬ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ（０８５３６）公布，預料截至
２０１９年３月３１日止３個月期內，將錄得除稅後溢利大幅減少約１２０萬元人民幣，主要由
於已售存貨成本增加，因湖北省物價局及荊州市物價局施加的定價指引，導致其未能及時把該增
幅轉嫁客戶。（ｙｋ）
03/05/2019 08:12
【企業盈警】ＴＬ ＧＡＳ（８５３６）料首季純利大減１２０萬元
《經濟通通訊社３日專訊》ＴＬ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ（０８５３６）公布，預料截至
２０１９年３月３１日止３個月期內，將錄得除稅後溢利大幅減少約１２０萬元人民幣，主要由
於已售存貨成本增加，因湖北省物價局及荊州市物價局施加的定價指引，導致其未能及時把該增
幅轉嫁客戶。（ｙｋ）
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