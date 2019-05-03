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即市新聞

03/05/2019 09:35

《中資異動》特步升逾半成破廿天線，購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ等運動品牌

　　《經濟通通訊社３日專訊》特步（０１３６８）現報４﹒９４元，升５﹒７８％，盤中高見
４﹒９８元，收復廿天線（約４﹒９２８元），暫成交達５６５萬股，涉資２７８４萬元。
　　特步國際昨日公布，以現金代價２﹒６億美元（約２０﹒４１億港元）收購目標公司
Ｅ－Ｌａｎｄ　Ｆｏｏｔｗｅａｒ　ＵＳＡ　ＨｏｌｄｉｎｇｓＩｎｃ﹒全部股權。
　　目標公司主要從事Ｋ－Ｓｗｉｓｓ、Ｐａｌｌａｄｉｕｍ及Ｓｕｐｒａ等三個國際知名品牌
，以及兩個子品牌ＰＬＤＭ及ＫＲ３Ｗ的運動、高性能運動、全地形冒險活動及健身活動鞋履、
服裝及配飾以及休閒服裝的設計、開發及營銷。
　　特步指，是次交易為投資於針對高端市場的全球知名運動服飾及休閒品牌組合的絕佳機會。
Ｋ－Ｓｗｉｓｓ及Ｐａｌｌａｄｉｕｍ各自擁有獨特的品牌定位及不同的目標客戶，與公司目前
的品牌組合高度互補，將使公司轉型為滿足不同消費者需求的全球體育用品公司。
　　現時，恆生指數報２９８３５，跌１０８點或跌０﹒３６％，主板成交５６﹒０４億元。國
企指數報１１４８７，跌０﹒６０％或跌６９點。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　　２５﹒９５元　　　升０﹒９７％
　　３６１度（０１３６１）　　　　１﹒７５元　　　跌１﹒６９％
　　智美體育（０１６６１）　　　　０﹒５３元　　　無升跌
　　興紡控股（０１９６８）　　　　０﹒５１元　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　　　５６﹒０５元　　　跌０﹒２７％
　　李寧　　（０２３３１）　　　１４﹒４６元　　　跌０﹒１４％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　　１﹒８５元　　　無升跌
　　中國動向（０３８１８）　　　　１﹒１６元　　　無升跌
　　非凡中國（０８０３２）　　　　０﹒５７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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