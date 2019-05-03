《異動股》內地開放保險業惹競爭，內險股普跌，國壽挫逾２％

《經濟通通訊社３日專訊》中國人壽（０２６２８）現價跌２﹒０２％，報２１﹒８５元；

成交約３３５萬股，涉資７３５９萬元。

中銀保監計劃，在近期推出１２項銀行業及保險業對外開放新措施，發言人肖遠企表示，對

外開放新措施將提高銀行業和保險業開放和市場化程度，並進一步完善營商環境，相關措施公布

後，將會適時啟動修法工作，推動措施落地。消息引發內地保險業擔心，將會加強競爭性，拖低

內地險企利潤，今早內險股普遍下挫。

現時，恆生指數報２９７２３，跌２２１點或跌０﹒７４％，主板成交８８﹒２９億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） ２１﹒８５元 跌２﹒０２％

中國太平（００９６６） ２３﹒９５元 跌１﹒４４％

新華保險（０１３３６） ４３﹒１５元 跌１﹒２６％

中人保 （０１３３９） ３﹒２３元 跌０﹒６２％

中國平安（０２３１８） ９４﹒８５元 跌０﹒６３％

中國財險（０２３２８） ８﹒７６元 跌０﹒４５％

中國太保（０２６０１） ３１﹒９０元 跌１﹒３９％

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（ｕｌ）

