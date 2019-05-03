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即市新聞

03/05/2019 09:47

《異動股》內地開放保險業惹競爭，內險股普跌，國壽挫逾２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國人壽（０２６２８）現價跌２﹒０２％，報２１﹒８５元；
成交約３３５萬股，涉資７３５９萬元。
　　中銀保監計劃，在近期推出１２項銀行業及保險業對外開放新措施，發言人肖遠企表示，對
外開放新措施將提高銀行業和保險業開放和市場化程度，並進一步完善營商環境，相關措施公布
後，將會適時啟動修法工作，推動措施落地。消息引發內地保險業擔心，將會加強競爭性，拖低
內地險企利潤，今早內險股普遍下挫。
　　現時，恆生指數報２９７２３，跌２２１點或跌０﹒７４％，主板成交８８﹒２９億元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒８５元　　　跌２﹒０２％
　　中國太平（００９６６）　　２３﹒９５元　　　跌１﹒４４％
　　新華保險（０１３３６）　　４３﹒１５元　　　跌１﹒２６％
　　中人保　（０１３３９）　　　３﹒２３元　　　跌０﹒６２％
　　中國平安（０２３１８）　　９４﹒８５元　　　跌０﹒６３％
　　中國財險（０２３２８）　　　８﹒７６元　　　跌０﹒４５％
　　中國太保（０２６０１）　　３１﹒９０元　　　跌１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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