《異動股》騰訊隨市挫近２％失廿天線，惟獲大和升評級及目標價

《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）現價下跌１﹒５８％，報３８５﹒２元，失

守２０天線（３８６﹒７４元）；成交約２４２萬股，涉資９﹒３７億元。

大和最新上調騰訊的目標價近４％至４３５元，評級亦由買入升為跑贏大市。

現時，恆生指數報２９７０９，下跌２３５點或下跌０﹒７９％，主板成交１１８﹒５２億

元。國企指數報１１４３９，下跌１１８點或下跌１﹒０２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ９﹒１８元 下跌０﹒３３％

金蝶國際（００２６８） ９﹒６３元 下跌０﹒３１％

雲遊控股（００４８４） ７﹒１７元 無升跌

騰訊控股（００７００） ３８５﹒２０元 下跌１﹒５８％

同程藝龍（００７８０） １８﹒８２元 上升０﹒５３％



ＩＧＧ （００７９９） ９﹒７４元 下跌１﹒２２％

創夢天地（０１１１９） ６﹒８１元 上升０﹒８９％

新意網 （０１６８６） ６﹒８３元 下跌１﹒０１％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９２元 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２０﹒５０元 下跌０﹒４９％

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（ｙｋ）

