《異動股》平安好醫生現反彈近４％，早前遭匿名沽空報告唱淡

《經濟通通訊社３日專訊》平安好醫生（０１８３３）三連跌累挫迎９％後，今日反彈，現

價升３﹒８３％，報３９﹒３５元；成交約３５萬股，涉資１３３６萬元。

網上早前現流傳一份匿名沽空報告，指平安好醫生通過數據造假誤導投資者，建議沽售，認

為股價只值１０﹒７５元，即較現價３７﹒２元有逾７１％潛在跌幅。公司表示已向公安機關報

案，案件正立案偵查，對今次事件會堅決通過法律手段，追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權

益。

早前國內大數據機構Ｔｒｕｓｔｄａｔａ發佈了《２０１９年１季度移動互聯網行業分析報

告》，當中提及平安好醫生於２０１９年第一季度的全域生態流量超過５５００萬，按年升幅達

１﹒８倍；而在用戶活躍度、新增用戶數等數據，平安好醫生均佔據行業領先地位。

現時，恆生指數報２９６９８，跌２４５點或跌０﹒８２％，主板成交１２９﹒５８億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） ３９﹒３５元 升３﹒８３％

恆大健康（００７０８） １１﹒２０元 跌０﹒１８％

石藥集團（０１０９３） １４﹒７４元 跌２﹒２５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４５元 跌０﹒５３％

三生製藥（０１５３０） １４﹒４２元 跌０﹒５５％

金斯瑞 （０１５４８） １９﹒６６元 跌１﹒７０％

藥明生物（０２２６９） ８１﹒８０元 升０﹒３７％

華潤醫藥（０３３２０） １１﹒３８元 跌０﹒８７％

百濟神州（０６１６０） ７５﹒７５元 升０﹒８０％

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（ｕｌ）

