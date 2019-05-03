  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2019 10:00

《異動股》平安好醫生現反彈近４％，早前遭匿名沽空報告唱淡

　　《經濟通通訊社３日專訊》平安好醫生（０１８３３）三連跌累挫迎９％後，今日反彈，現
價升３﹒８３％，報３９﹒３５元；成交約３５萬股，涉資１３３６萬元。
　　網上早前現流傳一份匿名沽空報告，指平安好醫生通過數據造假誤導投資者，建議沽售，認
為股價只值１０﹒７５元，即較現價３７﹒２元有逾７１％潛在跌幅。公司表示已向公安機關報
案，案件正立案偵查，對今次事件會堅決通過法律手段，追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權
益。
　　早前國內大數據機構Ｔｒｕｓｔｄａｔａ發佈了《２０１９年１季度移動互聯網行業分析報
告》，當中提及平安好醫生於２０１９年第一季度的全域生態流量超過５５００萬，按年升幅達
１﹒８倍；而在用戶活躍度、新增用戶數等數據，平安好醫生均佔據行業領先地位。
　　現時，恆生指數報２９６９８，跌２４５點或跌０﹒８２％，主板成交１２９﹒５８億元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　３９﹒３５元　　　升３﹒８３％
　　恆大健康（００７０８）　　１１﹒２０元　　　跌０﹒１８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒７４元　　　跌２﹒２５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４５元　　　跌０﹒５３％
　　三生製藥（０１５３０）　　１４﹒４２元　　　跌０﹒５５％
　　金斯瑞　（０１５４８）　　１９﹒６６元　　　跌１﹒７０％
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒８０元　　　升０﹒３７％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　１１﹒３８元　　　跌０﹒８７％
　　百濟神州（０６１６０）　　７５﹒７５元　　　升０﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金