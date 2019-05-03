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即市新聞

03/05/2019 13:01

《異動股》匯控（５）首季稅後盈利增逾三成一，現急漲近３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯豐控股（００００５）現價上升２﹒６４％，報７０﹒０５元
；成交約１６５５萬股，涉資１１﹒３６億元，主動買盤６３％。
　　匯控公布，截至３月３１日止首季業績，列帳基準稅後利潤４９﹒１億美元，同比增長
３１﹒４％；每股基本盈利０﹒２美元，派息０﹒１元。
　　匯控首季列帳基準除稅前利潤為６２﹒１３億美元，按年增加３０﹒７％，較券商預測的
５５﹒８４億美元為好。經調整除稅前利潤同樣勝預期，錄得６３﹒５億美元，升９﹒５％，較
預測的５６﹒８６億美元為高。若按季比較，首季列帳基準除稅前利潤較去年第四季的
３２﹒５６億美元，按季大增９１％。
　　現時，恆生指數報３００１８，上升７３點或上升０﹒２５％，主板成交３６９﹒６８億元
。國企指數報１１５５１，下跌４點或下跌０﹒０４％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　２７８﹒００元　　　上升０﹒４３％
　　騰訊控股（００７００）　３８８﹒８０元　　　下跌０﹒６６％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒９７元　　　上升０﹒１４％
　　中國移動（００９４１）　　７４﹒３０元　　　上升０﹒４１％
　　友邦保險（０１２９９）　　８３﹒１０元　　　下跌０﹒１８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒８８元　　　下跌０﹒３４％
　　中國平安（０２３１８）　　９５﹒４０元　　　下跌０﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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