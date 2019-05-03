《異動股》匯控（５）首季稅後盈利增逾三成一，現急漲近３％

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐控股（００００５）現價上升２﹒６４％，報７０﹒０５元

；成交約１６５５萬股，涉資１１﹒３６億元，主動買盤６３％。

匯控公布，截至３月３１日止首季業績，列帳基準稅後利潤４９﹒１億美元，同比增長

３１﹒４％；每股基本盈利０﹒２美元，派息０﹒１元。

匯控首季列帳基準除稅前利潤為６２﹒１３億美元，按年增加３０﹒７％，較券商預測的

５５﹒８４億美元為好。經調整除稅前利潤同樣勝預期，錄得６３﹒５億美元，升９﹒５％，較

預測的５６﹒８６億美元為高。若按季比較，首季列帳基準除稅前利潤較去年第四季的

３２﹒５６億美元，按季大增９１％。

現時，恆生指數報３００１８，上升７３點或上升０﹒２５％，主板成交３６９﹒６８億元

。國企指數報１１５５１，下跌４點或下跌０﹒０４％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ２７８﹒００元 上升０﹒４３％

騰訊控股（００７００） ３８８﹒８０元 下跌０﹒６６％

建設銀行（００９３９） ６﹒９７元 上升０﹒１４％

中國移動（００９４１） ７４﹒３０元 上升０﹒４１％

友邦保險（０１２９９） ８３﹒１０元 下跌０﹒１８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８８元 下跌０﹒３４％

中國平安（０２３１８） ９５﹒４０元 下跌０﹒０５％

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