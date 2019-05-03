《中資異動》小米現升逾２％，首季智能手機出貨量逾２７５０萬台

《經濟通通訊社３日專訊》小米集團（０１８１０）現價升２﹒２４％，報１１﹒８８元；

成交約１７９０萬股，涉資２﹒１２億元。

小米最新公布，根據其管理帳目，今年第一季度智能手機出貨量超過２７５０萬台，即相等

於去年智能手機銷量１﹒１８７億部的約２３﹒１７％。

該集團指，注意到近日媒體若干報道所載少部分調研機構關，於其第一季度智能手機出貨量

的預測數據有誤、顯失公允，與真實情況相去甚遠，故為免遭誤導，故特此公告。

ＩＤＣ早前公布該集團首季手機出貨量按年跌１０﹒２％，至２５００萬部。

野村最新報告，維持小米中性投資評級，目標價１３元不變。

現時，恆生指數報２９８５７，跌８６點或跌０﹒２９％，主板成交２９４﹒４１億元。國

企指數報１１５１２，跌０﹒３８％或跌４４點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服 （００５５２） ６﹒２２０元 升０﹒４８５％

南京熊貓（００５５３） ３﹒２４０元 升０﹒６２１％

中興通訊（００７６３） ２５﹒２００元 跌０﹒５９２％

中國鐵塔（００７８８） ２﹒１６０元 跌１﹒３７０％

聯想集團（００９９２） ７﹒１７０元 跌０﹒６９３％

小米集團（０１８１０） １１﹒８８０元 升２﹒２３８％

晨訊科技（０２０００） ０﹒２９５元 升１﹒７２４％

京信通信（０２３４２） １﹒９３０元 跌１﹒０２６％

中國優通（０６１６８） ０﹒７４０元 無升跌

長飛光纖（０６８６９） １９﹒０２０元 跌０﹒６２７％

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（ｅｃ）

