《午市前瞻》港股再行下跌機會大，２９２００點料有支持

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大股數全線受挫，加上港府上日公布本地首季生產總

值（ＧＤＰ）按年只有０﹒５％增長，港股今日受壓，低開１２５點報２９８１８點，失守

１０天線（約２９８４２點）及２０天線（約２９９００點）。昨日急漲造就大市回勇的功臣友

邦（０１２９９）今早破頂後回落。

恆指早段繼續下試，曾低見２９６７８點跌２６５點，但之後跌幅收窄，一度最高升２點報

２９９４６點。中午收市報２９９３７點跌６點，主板成交３５２﹒９２億元。創科實業

（００６６９）逆市升３﹒０３％，報５９﹒６元，為半日最佳藍籌；中海油（００８８３）受

油價下跌拖累，挫２﹒０１％，報１３﹒６２元，為最差表現藍籌。

國企指數報１１５４５，下跌１２點或下跌０﹒１０％。滬深股市今日繼續休市。

重磅股普遍下跌﹐匯控（００００５）績前滑０﹒０７％，報６８﹒２元；騰訊

（００７００）跌０﹒７２％，報３８８﹒６元；港交所（００３８８）微升０﹒３６％，報２

７７﹒８元；友邦軟０﹒０６％，報８３﹒２元；中移動（００９４１）升０﹒４７％，報

７４﹒３５元；建行（００９３９）走高０﹒１４％，報６﹒９７元。



＊半導體股績前被熱炒，中芯急漲逾７％＊



半導體股下周公布業績，多隻個股績前被炒起。華虹半導體（０１３４７）下周四（９日）

公布季績，今飆６﹒３１％，報１９﹒５４元；中芯國際（００９８１）於下周三（８日）公布

季績，升７﹒１７％，報９﹒１２元；ＡＳＭ（００５２２）升１﹒８７％，報９２﹒６元。

隔晚紐約原油期貨收跌近３％報每桶６１﹒８１美元，除中海油外，其他石油股亦受壓，中

石化（００３８６）跌０﹒３３％，報５﹒９８元；中石油（００８５７）無升跌，報４﹒９元

；中國油氣（００７０２）挫１﹒７４％，報０﹒１６９元。

大市方向未明，公用股受追捧，領展（００８２３）昨日破頂後，今日續升０﹒３７％，報

９５﹒３５元，再創上市新高；中電（００００２）揚０﹒９％，報８９﹒４元；港鐵（０００

６６）升０﹒４２％，報４７﹒６５元；煤氣（００００３）漲０﹒６４％，報１８﹒９２元；

長江基建（０１０３８）升０﹒４７％，報６３﹒９元。



＊郭台銘訪美，富智康飆逾一成＊



台灣商人鴻海董事長郭台銘訪美，除了較早時間與美國總統會面，亦赴威斯康辛州與州長商

討關於在當地建廠規模，消息帶動鴻海系股份急漲。富智康（０２０３８）飆１１﹒３％，報１

﹒２８元；雲智匯科技（０１０３７）升４﹒０５％，報０﹒７７元；鴻騰精密

（０６０８８）走高１﹒７％，報４﹒１８元。

中銀保監會近日公布，將推出１２項銀行業及保險業對外開放新措施，消息曾令內險股今日

普遍下挫，午收前部分收復失地，中國太平（００９６６）仍跌０﹒２１％，報２４﹒２５元；

新華保險（０１３３６）軟０﹒２３％，報４３﹒６元；中國平安（０２３１８）無升跌，報９

５﹒４５元；中國人壽（０２６２８）微升０﹒４５％，報２２﹒４元。

中資教育股個別發展，宇華教育（０６１６９）獲中銀國際上調宇華教育目標價至４﹒５０

元，投資評級亦由「持有」上調至「買入」，半日升２﹒９９％，報３﹒７９元；楓葉教育

（０１３１７）被富瑞下調盈利預測，並降目標價至４﹒５元，給予買入評級，軟０﹒２８％，

報３﹒５４元；新華教育（０２７７９）升１﹒０９％，報２﹒７７元；２１世紀教育

（０１５９８）跌２﹒４４％，報０﹒８元。



＊彭偉新﹕宜全數沽售「三桶油」＊



港股昨日反彈逾２００點後，今日出現回吐，京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社

》表示，恆指昨日在低成交量下被推高，背後沒有利好原因支持，故今日回落亦屬合理；不過，

單憑兩日的市況表現，不足以推斷未來一個月的走勢，但由於資金流入減慢，大市在

３００００點關口的阻力位仍然頗大。

他補充，投資市場一般在５月至６月不是有新動作出現，因此以指數計數，恆指下跌的機會

比上升的大，短期支持位在５０天線即約２９２００點水平，並在２９２００點至３００００點

區間上落。

ＭＳＣＩ於５月開始增加Ａ股佔比，但他認為對Ａ股支持作用不大，因為一來消息一早已經

公布，二來相關投資是由機構投資者主導，只作一次性投資，不會短炒買賣；而Ａ股未來走勢則

視乎中央的政策及中美貿易戰的談判成果。

近日油價逐步回跌，彭偉新認為，由於全球經濟增長緩慢，加上縱使伊朗被美國制裁，限制

石油出口，亦不會令石油市場出現重大缺口，其他石油出產國仍可增產而填補；以目前的油價，

石油股包括本港「三桶油」概不吸引，建議全數沽出。（ｙｋ）

