《美元走勢－羅明立》中美若達貿易協定，美元後市仍有上升空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒５４ １１１﹒３８ １１１﹒５２

歐元╱美元 １﹒１１７８ １﹒１１５７ １﹒１１７２

英鎊╱美元 １﹒３０４４ １﹒３０１４ １﹒３０３１

美元╱瑞郎 １﹒０２０６ １﹒０１８５ １﹒０１９１

美元╱港元 ７﹒８４５４ ７﹒８４１５ ７﹒９４３９



《美元走勢》中美貿易談判持續取得進展，兩國元首將決定是否舉行會面，以敲定協定所有

細節內容。消息指，中美兩國最快於下周五（１０日）宣布達成貿易協定。市場繼續炒作美聯儲

議息後的貨幣政策立場未有轉「鴿」，此外，若中美貿易協定達成，將會推動美國經濟增長，增

加聯儲局未來加息的機會，估計後市美元仍有上升空間，美匯逼近９８水平。

英倫銀行貨幣委員會以９比０的票數決定維持利率不變。會後聲明指出，英國延遲「脫歐」

對經濟並無實質影響。央行並上調第一季及全年經濟增長預測０﹒３個百分點至分別０﹒５％及

１﹒５％。另外，央行預期當地通脹將會趨於穩定，但下調今明兩年通脹預測。央行對英國經濟

前景樂觀，因此有意逐步收緊貨幣政策，但下調通脹則限制了加息的幅度。「脫歐」的發展如何

仍然是影響未來貨幣政策的關鍵。歐元昨日（２日）輾轉回落至１﹒１１７０，市場仍然憂慮區

內經濟前景，有機會再試１﹒１１００。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒８０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２００ １﹒１０５０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

