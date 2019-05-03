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即市新聞

03/05/2019 16:11

《美元走勢－羅明立》中美若達貿易協定，美元後市仍有上升空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒５４　　　１１１﹒３８　　　１１１﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１７８　　　１﹒１１５７　　　１﹒１１７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０４４　　　１﹒３０１４　　　１﹒３０３１
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０２０６　　　１﹒０１８５　　　１﹒０１９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５４　　　７﹒８４１５　　　７﹒９４３９

　　《美元走勢》中美貿易談判持續取得進展，兩國元首將決定是否舉行會面，以敲定協定所有
細節內容。消息指，中美兩國最快於下周五（１０日）宣布達成貿易協定。市場繼續炒作美聯儲
議息後的貨幣政策立場未有轉「鴿」，此外，若中美貿易協定達成，將會推動美國經濟增長，增
加聯儲局未來加息的機會，估計後市美元仍有上升空間，美匯逼近９８水平。
　　英倫銀行貨幣委員會以９比０的票數決定維持利率不變。會後聲明指出，英國延遲「脫歐」
對經濟並無實質影響。央行並上調第一季及全年經濟增長預測０﹒３個百分點至分別０﹒５％及
１﹒５％。另外，央行預期當地通脹將會趨於穩定，但下調今明兩年通脹預測。央行對英國經濟
前景樂觀，因此有意逐步收緊貨幣政策，但下調通脹則限制了加息的幅度。「脫歐」的發展如何
仍然是影響未來貨幣政策的關鍵。歐元昨日（２日）輾轉回落至１﹒１１７０，市場仍然憂慮區
內經濟前景，有機會再試１﹒１１００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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