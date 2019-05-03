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03/05/2019 08:26

《本港樓市》彩明苑３房７８５萬元沽，創新界居屋綠表新高

　　居二物業市場進入價升量跌局面，４月份暫錄１７２宗成交，按月跌６成，惟至少有８個居
屋屋苑，綠表樓價或呎價創新高，其中包括將軍澳彩明苑一個高層單位，面積６５０平方呎，３
房連套房間隔，房委會資料指單位以７８５萬元（未補地價）沽出，創新界居屋綠表價新高，亦
較屋苑去年舊紀錄６８５萬元，高出１００萬元，增幅１５％。
　　另外，青衣青宏苑呎價兩周內，兩度創出新界綠表呎價新高。據悉，最新Ａ座高層４室，實
用面積５０６平方呎，以６５３﹒８萬元沽出，呎價１２９２１元，創出新界綠表居屋呎價新高
。《香港經濟日報》

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