居二物業市場進入價升量跌局面，４月份暫錄１７２宗成交，按月跌６成，惟至少有８個居
屋屋苑，綠表樓價或呎價創新高，其中包括將軍澳彩明苑一個高層單位，面積６５０平方呎，３
房連套房間隔，房委會資料指單位以７８５萬元（未補地價）沽出，創新界居屋綠表價新高，亦
較屋苑去年舊紀錄６８５萬元，高出１００萬元，增幅１５％。
另外，青衣青宏苑呎價兩周內，兩度創出新界綠表呎價新高。據悉，最新Ａ座高層４室，實
用面積５０６平方呎，以６５３﹒８萬元沽出，呎價１２９２１元，創出新界綠表居屋呎價新高
。《香港經濟日報》
03/05/2019 08:26
《本港樓市》彩明苑３房７８５萬元沽，創新界居屋綠表新高
居二物業市場進入價升量跌局面，４月份暫錄１７２宗成交，按月跌６成，惟至少有８個居
屋屋苑，綠表樓價或呎價創新高，其中包括將軍澳彩明苑一個高層單位，面積６５０平方呎，３
房連套房間隔，房委會資料指單位以７８５萬元（未補地價）沽出，創新界居屋綠表價新高，亦
較屋苑去年舊紀錄６８５萬元，高出１００萬元，增幅１５％。
另外，青衣青宏苑呎價兩周內，兩度創出新界綠表呎價新高。據悉，最新Ａ座高層４室，實
用面積５０６平方呎，以６５３﹒８萬元沽出，呎價１２９２１元，創出新界綠表居屋呎價新高
。《香港經濟日報》
|國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
|生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
|FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
|中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
|國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
|生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰