《經濟通通訊社３日專訊》北控水務（００３７１）持有３５％股權的北控城市資源，上載
初步招股文件，計劃於主板上市。
該公司為中國綜合廢物管理解決方案供應商，提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。
（ｈｌ）
03/05/2019 09:12
【新股上市】北控城市資源擬主板上市
《經濟通通訊社３日專訊》北控水務（００３７１）持有３５％股權的北控城市資源，上載
初步招股文件，計劃於主板上市。
該公司為中國綜合廢物管理解決方案供應商，提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。
（ｈｌ）
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