【新股上市】安樂工程再申上市，去年政府項目中標率大減至１７％

《經濟通通訊社３日專訊》律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為大股東兼出任主席的安樂工程，

再遞交上市申請。

據初步招股文件披露，該公司去年盈利３﹒１５億元，按年跌２７％；收益５９﹒６６億元

，增長２０％。以合約數量計，該公司去年度政府項目中標率為１７％，比２０１７年度的

３０％大減１３個百分點；年度總中標率亦由１４％降至１３﹒１％。

今年至今，該公司獲批１５份個別合約金額超過１０００萬元新合約，總額約１０﹒９６億

元。

安樂工程去年４月申請在主板上市但失效，現時捲土重來。（ｈｌ）

