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03/05/2019 12:07

匯控（００５）：將於年中公布２０１９年股份回購決定

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）公布截至３月底止首季業績，集團普通股權
一級比率自２０１８年１２月３１日以來上升３０個基點，達到１４﹒３％，當中已計及採用
ＩＦＲＳ１６導致的不利影響７個基點。集團在中和以股代息的影響方面會嚴守紀律，並將於年
中時公布２０１９年的股份回購決定。（ｃｈ）

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