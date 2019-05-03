匯控（００５）：將於年中公布２０１９年股份回購決定

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）公布截至３月底止首季業績，集團普通股權

一級比率自２０１８年１２月３１日以來上升３０個基點，達到１４﹒３％，當中已計及採用

ＩＦＲＳ１６導致的不利影響７個基點。集團在中和以股代息的影響方面會嚴守紀律，並將於年

中時公布２０１９年的股份回購決定。（ｃｈ）

