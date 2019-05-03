【匯控放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約，高盛升目標價

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）首季業績令市場有驚喜，列帳基準及經調整

稅前盈利分別約６２億（美元．下同）及６３﹒５億元，均較市場預期好。業務指標之一的

ｊａｗｓ（經調整收入增長率與支出增長率之差）終返回正數，代表收入增長高於成本增長。券

商看好維持對集團「買入」評級，高盛更調升目標價，均認同收入改善，惟淨息差則略為遜色。



＊高盛升盈測及目標價



高盛發表研究報告指，匯控首季經調整除稅前利潤較預期高１２％，主要受惠撥備前營業利

潤較高，而首季ｊａｗｓ更重返正數，達到６％，預期股價對業績表現會有正面反應，將匯控目

標價由７７港元上調至７８港元，並維持「買入」評級，今年每股盈利預測調高３％。

大摩則表示，匯控首季業績勝預期，各項數字都表現強勁，重申目標價７３港元，評級「增

持」。



＊花旗：淨息差及淨利息收入較疲弱＊



不過，多間券商均認為匯控的淨利息收入表現較疲弱。當中，花旗認為，匯控首季業績主要

受惠於交易收入及其他收入，但淨息差及淨利息收入卻較疲弱，預計市場可能上調匯控全年每股

盈利預測，升幅約為低單位數字，但２０２０年預測數字或被輕微調低。

高盛亦同意，受港元拆息較低及存息向上所拖累，集團首季淨息差按季跌４點子，淨利息收

入亦跌４％。不過，由於本季港元拆息已回升，預料淨息差亦會隨之改善，貸款量增長亦會推動

淨利息收入向好。



＊澄清未有大型成本節約＊



券商均認同匯控首季成本控制得宜，季內成本只增長３％，低於９％的收入增長。不過，市

場仍關注ｊａｗｓ正數能否在今年餘下時間持續。不過，匯控財務董事邵偉信回應指，對於持續

的收入增長仍然樂觀，每年計及通脹的支出增長預計為３％，相信可受惠於收入較快增長來達到

策略目標，而無需透過大幅削減成本來達標，強調集團未有推出新的大型成本節約計劃，並期望

今年員工數目可保持平穩。



＊高盛：年中可穩健公布回購＊



至於另一關注點是匯控是否能在年中公布回購決定。邵偉信表示，觀察第二季度的業務數據

，相信到７月底對於全年業務前景會有較清晰的判斷，屆時會決定今年會否進行回購，強調回購

仍是資本運用的重要工具。高盛認為，集團資本水平強勁，普通股權一級比率（ＣＥＴ１）升至

１４﹒３％，相信可於穩健狀況下於年中公布回購計劃。（ｃｈ）



表列券商對匯控最新評級及目標價



券商 目標價（港元） 評級

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大摩 ７３ 增持

高盛 ７８ 買入

摩通 ７３ 中性

富瑞 ８６﹒７ 買入

巴克萊 ６３﹒２４ 減持

麥格理 ５７﹒２４ 遜於大市

法巴 ９０﹒０６ 買入

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