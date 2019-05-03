【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，距歷史高位僅２﹒５％

《經濟通通訊社３日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１８３﹒９２點，按周升０﹒４％，與歷史高位相差２﹒５％。

黃良昇表示，四大整體指數中，以ＣＣＬ現時最接近自己歷史高位。ＣＣＬ Ｍａｓｓ、

ＣＣＬ（中小型單位）及ＣＣＬ（大型單位）分別相差２﹒４９％、２﹒５７％及４﹒０８％。



＊九龍連升１１周新界東樓價急升＊



四區指數中，港九兩區有望率先重返歷史高位，現時九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差２﹒３１％

，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒１％，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差５﹒２７％，新界西

ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差５﹒９１％。

九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８４﹒３４點，按周升０﹒８％，連升１１周共

１１﹒２８％，創該區歷史最長連升。港島區樓價輕微回軟，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９１﹒８６點，按周跌０﹒３８％，連升６周後回軟。

新界東樓價急升，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９７﹒８１點，按周升２﹒５３％，連升２

周共５﹒６６％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６６﹒５４點，按周升０﹒８６％。四區上周錄

三升一微跌，樓價升勢持續。



＊三大整體指數齊升１２周＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒９１點，按周升０﹒７８％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８４﹒５８點，按周升０﹒７８％。上周ＣＣＬ、ＣＣＬ（中小型單

位）及ＣＣＬ Ｍａｓｓ升幅僅０﹒４％、０﹒７８％及０﹒７８％。惟ＣＣＬ（大型單位）報

１８０﹒５２點，按周跌１﹒５９％。

三大整體指數齊升１２周，為１０３周以來首見，上一次出現是２０１７年５月。ＣＣＬ

Ｍａｓｓ累升９﹒３９％，ＣＣＬ（中小型單位）升８﹒９３％，ＣＣＬ升８﹒２２％。

（ｂｎ）

