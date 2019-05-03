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即市新聞

03/05/2019 16:32

【本港經濟】３月零售銷貨額意外微跌０﹒２％，首季跌幅１﹒２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》本港零售數字連跌兩個月。政府統計處公布，３月份零售業總銷
貨價值的臨時估計為３９７億元，按年微跌０﹒２％，雖然較２月份的１０﹒２％跌幅收窄，但
仍較市場估計回升２﹒５％失色。扣除其間價格變動後，３月零售業總銷貨數量按年下跌
０﹒８％，跌幅比２月的１０﹒５％少，卻比市場估計增長１﹒５％差。
　　經修訂後，今年１月與２月合計的零售業總銷貨價值估計按年下跌１﹒６％，銷貨數量則跌
１﹒９％。

＊３月珠寶銷貨額跌２﹒６％＊

　　今年首季的零售業總銷貨價值按年下跌１﹒２％，銷貨數量則跌１﹒６％。首季經季節性調
整的零售業總銷貨價值按季上升１％，而銷貨量亦上升０﹒２％。
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年３月，珠寶首飾、鐘表及名貴
禮物的銷貨價值按年下跌２﹒６％。其次為服裝（銷貨價值下跌２﹒３％）；電器及其他未分類
耐用消費品（下跌１５﹒６％）；書報、文具及禮品（下跌２﹒５％）；以及眼鏡店（下跌
５﹒７％）。
　　另一方面，同期超級市場貨品的銷貨價值上升３﹒３％。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上
升２﹒５％）；百貨公司貨品（上升５％）。

＊短期續受外圍不確定因素影響＊

　　政府發言人表示，零售業銷售在３月份以及第一季整體均按年輕微下跌，反映在外圍不確定
因素影響下消費情緒審慎。不過，３月份的跌幅較１月及２月份合計的跌幅有所收窄。發言人稱
，展望將來，零售業銷售業務短期內應會繼續受到外圍不確定因素影響，但勞工市場大致平穩和
訪港旅遊業持續增長，應能帶來一些支持。（ｃｌ）

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