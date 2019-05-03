【本港經濟】３月零售銷貨額意外微跌０﹒２％，首季跌幅１﹒２％

《經濟通通訊社３日專訊》本港零售數字連跌兩個月。政府統計處公布，３月份零售業總銷

貨價值的臨時估計為３９７億元，按年微跌０﹒２％，雖然較２月份的１０﹒２％跌幅收窄，但

仍較市場估計回升２﹒５％失色。扣除其間價格變動後，３月零售業總銷貨數量按年下跌

０﹒８％，跌幅比２月的１０﹒５％少，卻比市場估計增長１﹒５％差。

經修訂後，今年１月與２月合計的零售業總銷貨價值估計按年下跌１﹒６％，銷貨數量則跌

１﹒９％。



＊３月珠寶銷貨額跌２﹒６％＊



今年首季的零售業總銷貨價值按年下跌１﹒２％，銷貨數量則跌１﹒６％。首季經季節性調

整的零售業總銷貨價值按季上升１％，而銷貨量亦上升０﹒２％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年３月，珠寶首飾、鐘表及名貴

禮物的銷貨價值按年下跌２﹒６％。其次為服裝（銷貨價值下跌２﹒３％）；電器及其他未分類

耐用消費品（下跌１５﹒６％）；書報、文具及禮品（下跌２﹒５％）；以及眼鏡店（下跌

５﹒７％）。

另一方面，同期超級市場貨品的銷貨價值上升３﹒３％。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上

升２﹒５％）；百貨公司貨品（上升５％）。



＊短期續受外圍不確定因素影響＊



政府發言人表示，零售業銷售在３月份以及第一季整體均按年輕微下跌，反映在外圍不確定

因素影響下消費情緒審慎。不過，３月份的跌幅較１月及２月份合計的跌幅有所收窄。發言人稱

，展望將來，零售業銷售業務短期內應會繼續受到外圍不確定因素影響，但勞工市場大致平穩和

訪港旅遊業持續增長，應能帶來一些支持。（ｃｌ）

