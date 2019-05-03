  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2019 19:16

《再戰明天》內地股市下周一重開，劉鶴下周往美展貿易談判

　　《經濟通通訊社３日專訊》下周，中國國務院副總理劉鶴將前往華盛頓進行中美貿易談判。
內地股市下周一（６日）將於長假期後重開。
　　下周三（７日）日本央行公布３月１４－１５日的貨幣政策會議紀錄；同時，澳洲央行舉行
利率會議。下周四（９日）美聯儲主席鮑威爾致開幕詞。

＊芝加哥儲行發布聯儲總裁埃文斯講話重點＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一晚上６：００ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行發布
該聯儲總裁埃文斯在意大利央行討論會中就當前經濟情勢與貨幣政策的講話重點。
　　９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表演說。

＊內地公布４月財新服務業ＰＭＩ，歐元區公布投資者信心指數＊

　　下周一，日韓及英國股市假期休市。
　　在數據方面，下周一早上８：３０ａｍ，香港公布４月採購經理人指數。９：４５ａｍ，中
國公布４月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５４﹒４跌至５４﹒２。
　　３：５０ｐｍ，法國公布４月服務業採購經理人指數，料由４９﹒１升上５０﹒５；綜合採
購經理人指數料由４８﹒９升上５０。３：５５ｐｍ，德國公布４月服務業採購經理人指數，料
由５５﹒４升上５５﹒６；綜合採購經理人指數料由５１﹒４升上５２﹒１。
　　４：３０ｐｍ，歐元區公布５月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。５：００ｐｍ，歐元區公布
３月零售銷售。

＊中電和理文系開股東會＊

　　在本港，下周一開股東會的公司有：ＩＧＧ（００７９９）、特步國際（０１３６８）、理
文造紙（０２３１４）、理文化工（００７４６）、中國鋁罐（０６８９８）和中電控股
（００００２）等。
　　公布業績的公司有：煜新控股（０１０４８）、僑洋國際控股（０８０７０）、華億金控
（０８１２３）等。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/05/2019
【大象放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約 高盛升目標價
生財有道03/05/2019
【嚟緊炒D乜】《復仇者4》概念股落鑊 貓眼娛樂分注買入博業績
FOCUS03/05/2019
【FOCUS】經濟前景未算悲 股樓高追宜量力
生財有道03/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：友邦可於83元作部署
中國故事03/05/2019
【大麻炒翻天】國產工業大麻生產仍處低端 概念股投資須謹慎
國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金