《再戰明天》內地股市下周一重開，劉鶴下周往美展貿易談判

《經濟通通訊社３日專訊》下周，中國國務院副總理劉鶴將前往華盛頓進行中美貿易談判。

內地股市下周一（６日）將於長假期後重開。

下周三（７日）日本央行公布３月１４－１５日的貨幣政策會議紀錄；同時，澳洲央行舉行

利率會議。下周四（９日）美聯儲主席鮑威爾致開幕詞。



＊芝加哥儲行發布聯儲總裁埃文斯講話重點＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一晚上６：００ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行發布

該聯儲總裁埃文斯在意大利央行討論會中就當前經濟情勢與貨幣政策的講話重點。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表演說。



＊內地公布４月財新服務業ＰＭＩ，歐元區公布投資者信心指數＊



下周一，日韓及英國股市假期休市。

在數據方面，下周一早上８：３０ａｍ，香港公布４月採購經理人指數。９：４５ａｍ，中

國公布４月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５４﹒４跌至５４﹒２。

３：５０ｐｍ，法國公布４月服務業採購經理人指數，料由４９﹒１升上５０﹒５；綜合採

購經理人指數料由４８﹒９升上５０。３：５５ｐｍ，德國公布４月服務業採購經理人指數，料

由５５﹒４升上５５﹒６；綜合採購經理人指數料由５１﹒４升上５２﹒１。

４：３０ｐｍ，歐元區公布５月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。５：００ｐｍ，歐元區公布

３月零售銷售。



＊中電和理文系開股東會＊



在本港，下周一開股東會的公司有：ＩＧＧ（００７９９）、特步國際（０１３６８）、理

文造紙（０２３１４）、理文化工（００７４６）、中國鋁罐（０６８９８）和中電控股

（００００２）等。

公布業績的公司有：煜新控股（０１０４８）、僑洋國際控股（０８０７０）、華億金控

（０８１２３）等。

