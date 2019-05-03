《小傳日記》績後大象真威風，帶動魚缸向上衝！

《小傳日記》花旗國個邊隔晚（２日）喺高位跌咗落嚟，全因花旗聯儲局主席「鮑叔」

（鮑威爾）日前表示，暫時睇唔到調整息率嘅可能性。道指收跌１２２點，報２６３０７點。

納指收低１２點至８０３６點。標指軟６點報２９１７點。

魚缸噚日反彈２４５點之後，今朝就要低開１２５點，ＱＱ（００７００）同埋神州金融佬

拖累下，早段最多跌２６５點，全日低見２９６７８點，最終半日回順，僅腳軟軟跌６點。

大象（００００５）喺下午時段公布首季業績，經調整除稅前利潤多咗近一成，兼高過「孖

屐」預期，帶動魚缸全日反彈至１３７點或升半巴仙，最高見３００８１，兼重上三萬關口，呢

個亦都係全日最高位，勁！魚缸喺無「北水」嘅情況下，主板成交大縮水至６６７﹒１７億銀，

較噚日減少近７巴仙。國企指數報１１５７５，升１８點。

Ａ場繼續因為「五一假期」休市，下星期一（６日）先復市。

大隻藍戰士普遍走高，生發發（００３８８）升半巴仙，報２７８﹒２銀；

ＱＱ獲大和上調「他屐」４３５銀，評級亦由買貨升為「跑贏孖屐」，不過全日都要腳軟軟，走

低近１巴仙，報３８７﹒８銀；神州移動（００９４１）揚半巴仙，報７４﹒３銀；ＡＩＡ

（０１２９９）同獲高盛同瑞信唱好，今日牛皮，升２毫子，報８３﹒４５銀。



＊大象季績醒魚缸跌轉升，孖屐漸開放內險股價降＊



大象成為今日魚缸焦點，係魚缸跌市轉升市嘅功臣！難怪嘅因為下晝份成績省鏡啊，講大數

除稅前利潤有６２﹒１３億美金，按年增長３０﹒６６巴仙，好過「孖屐」預期，講細數一直係

「他屐」嘅Ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｊａｗｓ（收入增長與支出增長率之差）上季亦達到６巴仙，加

上年中又再重啟回購，基本面轉好下缸友當然齊齊買貨，令大象一支陽燭上最高見過７０﹒５銀

，埋單升逾２巴仙，報６９﹒７銀。小象（０００１１）同樣有追捧，今年派息多８巴仙，全日

升逾４巴仙，報２１２﹒６銀，仲要喺最新山頂位！其他本地錢莊好似中銀（０２３８８）都升

近２巴仙，收報３５﹒８５銀；但準備回購嘅渣打（０２８８８）噚日急彈後，今日要回吐近半

巴仙，收報７３﹒１５銀；東亞（０００２３）就升逾１巴仙，報２５﹒３元；

神州銀保監噚日（２日）公布咗會增加１２項銀行業同保險業對外開放嘅新措施，相關消息

令到噚日ＡＩＡ大漲仲創埋新高，不過有人歡喜自然有人愁，一眾內險佬就似乎唔多高興，因為

從此競爭就會加大啊！幾隻內險佬早段都試過唔見成２巴仙，不過好彩之後大象「單天保自尊」

令到唔少內險佬跌幅收窄，其中大隻佬平保（０２３１８）跌５仙，報９５﹒４銀；國壽

（０２６２８）無升跌，報２２﹒３銀。財險（０２３２８）就升１巴仙，報８﹒８９銀；中再

保（０１５０８）亦升近１巴仙，報１﹒６１銀。



＊油價再仆低油佬無眼睇，績前落獲炒中芯向上跑＊



國際油價呢幾日出現回落，隔晚紐約原油期貨收跌１﹒７９美銀，報每桶６１﹒８１美銀，

更加創由２月以嚟最大單周跌幅；另外，美國上星期嘅原油庫存升至２０１７年９月以來最高，

拖累三桶油今日齊齊仆低。對國際油價最為敏感嘅中海油（００８８３）挫近２巴仙，報

１３﹒６８銀，係表現最差嘅藍戰士，過去３日已累跌近７巴仙！中石化（００３８６）亦跌不

足半巴仙，報５﹒９９銀；中石油（００８５７）軟不足半巴仙，報４﹒８８元。

多隻半導體佬下星期公布業績之前亦落獲炒起。領漲嘅中芯（００９８１）急飆逾７巴仙，

報９﹒１２銀，更係五連升累漲近１３巴仙，犀利！華虹半導體（０１３４７）下星期四

（９日）公布季績，全日亦踢高近６巴仙，報１９﹒４４銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升近

３巴仙，報９３﹒３銀；腦洞科技（０２２０３）同漲近７巴仙，報０﹒８銀。



＊特步用廿億收購互得益，出貨按年升小米表現醒＊



特步（０１３６８）噚晚話已經用近２０﹒４１億港紙收購Ｅ－Ｌａｎｄ，亦即係國際運動

品牌Ｋ－Ｓｗｉｓｓ同Ｐａｌｌａｄｉｕｍ嘅阿媽，話可以同特步而家嘅品牌組合高度互補，最

終今日狂踩油踢高近９巴仙，報５﹒０７銀。普拉達（０１９１３）下星期一（６日）就除淨派

股息０﹒０６歐元，缸友即時掃貨收踢近２巴仙，報２３﹒３銀。申洲（０２３１３）都有力撐

鏟高逾２巴仙，報１０７﹒７銀。李寧（０２３３１）亦都有少少起哄升逾１巴仙，報

１４﹒６８銀。

噚日研究機構ＩＤＣ估小米（０１８１０）第一季手機出貨量按年跣低逾１０巴仙到

２５００萬部，而Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ就估倒退１巴仙到２７８０萬部，不過小米就即刻

否認，噚晚出通告自己話第一季出貨量超過２７５０萬部，大派定心丸，今日收高近２巴仙，報

１１﹒８銀。平安好醫生（０１８３３）之前畀匿名沽空報告唱淡，不過今日就拗腰，繼三連跌

累挫近９巴仙後踢高逾４巴仙，報３９﹒６銀。部分新經濟佬都跟住魚缸起哄，創夢天地

（０１１１９）鏟高近２巴仙，報６﹒８８銀。映客（０３７００）踢高逾兩巴仙，報２﹒０８

銀。易鑫（０２８５８）跳高近２巴仙，報１﹒９５銀。周末愉快，請請！



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