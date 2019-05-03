《真知灼見－溫灼培》商品價跌拖累澳元加元

《真知灼見》美國能源資訊局（ＵＳＥＩＡ）最新一星期原油存倉數字大幅增加９９３萬桶

。數字顯示出市場上石油供應充裕；加上土耳其及中國對美國制裁伊朗石油出口的做法提出反對

，當中土耳其更指伊朗的石油是無可替代。過去油價上升，很大程度上是受美國對伊朗及委內瑞

拉石油作出禁運，以及油組與俄羅斯作出減產等因素支持。現在油組及俄羅斯正準備於６月的油

組大會上作出增產，美國對伊朗的禁運又隨時失效，這無疑對油價前景蒙上陰影。而石油作為眾

商品之首，油價跌亦拖累其他商品價格回落，當中尤以工業用金屬，如銅價的下跌最為顯著。



＊澳元跌穿７０美仙＊



澳洲以出口工業用金屬為主，鐵礦石價格雖暫未見如銅價般大跌，但在銅價及油價已見回落

情況下，這解釋了澳元同時跌穿７０美仙這重要支持的主因，今早（３日）於亞洲市場仍於７０

美仙爭持。現時環球經濟必須要一些巨大刺激把其推上。所以，中美貿易談判短期能否達成協議

將成關鍵，如再遲遲未能達成協議，提防環球股市、商品及商品貨幣隨時失支持並出現較大幅度

回落。對此，白宮發言人桑德斯周四（２日）的講話尤其值得我們關注。桑德斯表示，下周中美

經貿磋商之後，美國總統特朗普及中國國家主席將決定是否會面，以敲定貿易協議。此外，他又

指，中美雙方磋商正繼續取得進展，並認為兩國領導人短期內會面及簽署協議的機會相當高。桑

德斯的言論是否，屬實下周將自有分曉。



＊加央行似仍傾向加息＊



最後回觀加元。加拿大央行於４月２４日的議息會，雖明確把其貨幣政策方向由先前傾向

「加息」改為「可加可減」，但似乎在加央行的內心，加央行仍是偏向加息方向。周三（１日）

加央行行長波洛茲在加拿大國會上指，假使現在影響著加拿大的負面經濟因素一旦消散，不排除

該行會把現今「非常低」的息率水平上調。根據上月２４日的議息會，加央行明確指出，低油價

、疲弱的家庭消費及龐大貿赤是阻礙加拿大經濟的三座大山；也是說，日後加央行加息與否，重

點將看這三因素有否改善。受油價下跌影響，今早於亞洲市場加元報１﹒３４６３兌１美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

