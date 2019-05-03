  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2019 11:27

《真知灼見－溫灼培》商品價跌拖累澳元加元

　　《真知灼見》美國能源資訊局（ＵＳＥＩＡ）最新一星期原油存倉數字大幅增加９９３萬桶
。數字顯示出市場上石油供應充裕；加上土耳其及中國對美國制裁伊朗石油出口的做法提出反對
，當中土耳其更指伊朗的石油是無可替代。過去油價上升，很大程度上是受美國對伊朗及委內瑞
拉石油作出禁運，以及油組與俄羅斯作出減產等因素支持。現在油組及俄羅斯正準備於６月的油
組大會上作出增產，美國對伊朗的禁運又隨時失效，這無疑對油價前景蒙上陰影。而石油作為眾
商品之首，油價跌亦拖累其他商品價格回落，當中尤以工業用金屬，如銅價的下跌最為顯著。
　
＊澳元跌穿７０美仙＊
　
　　澳洲以出口工業用金屬為主，鐵礦石價格雖暫未見如銅價般大跌，但在銅價及油價已見回落
情況下，這解釋了澳元同時跌穿７０美仙這重要支持的主因，今早（３日）於亞洲市場仍於７０
美仙爭持。現時環球經濟必須要一些巨大刺激把其推上。所以，中美貿易談判短期能否達成協議
將成關鍵，如再遲遲未能達成協議，提防環球股市、商品及商品貨幣隨時失支持並出現較大幅度
回落。對此，白宮發言人桑德斯周四（２日）的講話尤其值得我們關注。桑德斯表示，下周中美
經貿磋商之後，美國總統特朗普及中國國家主席將決定是否會面，以敲定貿易協議。此外，他又
指，中美雙方磋商正繼續取得進展，並認為兩國領導人短期內會面及簽署協議的機會相當高。桑
德斯的言論是否，屬實下周將自有分曉。
　
＊加央行似仍傾向加息＊
　
　　最後回觀加元。加拿大央行於４月２４日的議息會，雖明確把其貨幣政策方向由先前傾向
「加息」改為「可加可減」，但似乎在加央行的內心，加央行仍是偏向加息方向。周三（１日）
加央行行長波洛茲在加拿大國會上指，假使現在影響著加拿大的負面經濟因素一旦消散，不排除
該行會把現今「非常低」的息率水平上調。根據上月２４日的議息會，加央行明確指出，低油價
、疲弱的家庭消費及龐大貿赤是阻礙加拿大經濟的三座大山；也是說，日後加央行加息與否，重
點將看這三因素有否改善。受油價下跌影響，今早於亞洲市場加元報１﹒３４６３兌１美元。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/05/2019
英國防大臣 疑洩國家機密遭撤職
生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金