《股市一周》港股全周升４７６點重上三萬大關，日均成交跌２６％

《經濟通通訊社３日專訊》港股本周跨越五一黃金周，周三（１日）因勞動節休市，Ａ股周

四（２日）及周五（３日）休市，恆指在缺乏北水下成交淡靜。周二（４月３０日）是本周四個

交易日中唯一下跌日，不過在匯控（００００５）季績勝預期下，港股今日重上三萬關口，並全

最高位３００８１收市，全周漲４７６點。



＊本地銀行股領港股最高位３００８１收＊



本周一（４月２９日）是期指結算日，港股在美國ＧＤＰ數據勝預期下跟隨造好，加上市場

已經憧憬五一黃金周利好濠賭股，恆指收升２８７點或０﹒９７％，報２９８９２。

周二港股受４月中國製造業採購經理指數，及４月財新中國製造業採購經理人指數同時差過

預期影響，低開６４點後持續下試，最多曾蒸發２７２點低見２９６２０點，惟渣打

（０２８８８）業績遠勝預期帶動下，加上匯控（００００５）、恆生（０００１１）亦見有追

捧，最終港股方得以將跌幅收窄至１９３點或０﹒６５％，報２９６９９點。

周三（１日）美國聯儲局公布議息結果，一如市場所料維持利率不變，亦暗示今年不會減息

，令市場大失所望，港股周四（２日）受美股拖累下挫，低開５６點報２９６３４，不過友邦（

０１２９９）受惠內地銀保監公布開放措施利好急漲，助恆指收報２９９４４點，升２４５點或

０﹒８３％。

港府公布首季本地生產總值微升０﹒５％，消息令港股今日低開１２５點報２９８１８點，

油股拖累港股下挫，曾低見２９６７８點跌２６５點，不過匯控（００００５）首季業績佳，帶

動港股重上三萬關，最終恆指收報３００８１點，升１３７點。

總結本周，恆指全周升４７６點或１﹒６１％，盤中在２９６２０至３００８１之波動，收

復十天線（２９８６３點）及廿天線（２９９１１點）之間波動。主板日均成交只有７１７﹒０

５億元比上周減少逾２６％。國指全周微升６４點或０﹒５６％，收１１５７５點。



＊油價下挫中海油瀉，大行唱淡車股走低＊



國際油價本周普遍下挫，主要受美國總統特朗普再次呼籲石油輸出國組職提高原油產量，加

上美國原油庫存大幅增加，令市場擔心供應過剩，「三桶油」都顯著受影響下跌。中海油

（００８８３）本周累瀉５﹒１３％，報１３﹒６８元，穿五十天線（約１４﹒１４元），創近

月低位，是本周表現最差藍籌及國指股。中石油（００８５７）本周累瀉３﹒３７％，報

４﹒８８元，創近三個月低。中石化（００３８６）較為企穩，本周微升０﹒１７％，報

５﹒９９元。

本周多隻車股被大行唱淡，廣汽（０２２３８）首季業績欠佳，盈利按年減少逾２８％，被

大摩降目標至９元，雖然花旗予「買入」評級，目標１１﹒０８元，但本周累瀉３﹒９８％，報

８﹒４５元。長汽（０２３３３）首季純利更按年跌６２﹒８４％，本周累瀉３﹒８５％，報６

﹒２５元。吉利汽車（００１７５）亦跌２﹒１２％，報１５﹒７元。



＊蒙牛換主席受捧，內銀放榜郵儲行造好＊



蒙牛（０２３１９）董事會主席由中糧集團副總裁兼華潤啤酒（００２９１）董事長陳朗接

任，花旗對人事變動感到樂觀，維持評級及目標，本周累升８﹒４５％，報３０﹒８元，是表現

最好藍籌。兩大國產啤酒本周亦有大幅上升，青島啤酒（００１６８）首季純利按年升２１％，

大和又上調目標至５２﹒６元，本周累漲１１﹒２４％，報５１﹒４５元。華潤啤酒亦跟隨上升

，全周漲５﹒２２％，報３６﹒３元。

多隻內銀股本周放榜，郵儲銀行（０１６５８）首季純利按年增逾１２％，雖然績後受壓，

但全周計股價仍累漲４﹒０６％，報４﹒８７元。招行（０３９６８）首季純利按年亦升逾

１１％，本周股價累漲２﹒４５％，報３９﹒７５元。本地銀行本周亦發力助港股上升，匯控透

露裁員，不過首季收入依然增５％，加上大行唱好，本周累升４﹒０３％，報６９﹒７元。渣打

（０２８８８）首季溢利按年增１０％，加上開始回購總值１０億美元的股份，股價全周累升９

﹒０２％，報７３﹒１５元。



＊手機孖寶微跌，中資航空股受業績支持＊



蘋果公司第二季每股盈利倒退１６％至１１５﹒６億美元，不過收入比市場預期多，瑞聲科

技（０２０１８）受影響本周走勢先跌後升，惟全周仍累跌１﹒３％，報５３元。舜宇光學

（０２３８２）本周就只微跌０﹒６７％，報９６﹒６５元。華顯光電（００３３４）跟隨跌勢

本周累挫８﹒２４％，報０﹒７８元。雖然比亞迪電子（００２８５）首季純利跌逾１６％，但

海通國際依然上調目標價至１７﹒３元，維持買入評級，本周累升７﹒０５％，報１４﹒５８元

。

中資航空股有業績支持，東方航空（００６７０）首季純利按年升１﹒１６％，本周累升７

﹒６５％，報５﹒７７元。中國國航（００７５３）受油價降低利好，本周累升４﹒７５％，報

４﹒７５元，是本周表現最好國指股。南方航空（０１０５５）首季利潤按年增４﹒１３％，匯

證微升目標至７﹒６元，加上交銀國際同樣唱好，本周累升４﹒４９％，報６﹒９８元。

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