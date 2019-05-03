匯控季績勝預期，港股倒升１３７點報３００８１，重上三萬關

《經濟通通訊社３日專訊》美國股市周四（２日）進一步從近期創下的紀錄高位回落，以消

化美國聯儲局主席鮑威爾上日的講話。港股昨日反彈２４５點後，今早亦明顯偏軟，低開１２５

點，騰訊（００７００）及中資金融股受壓下，港股於早段一度跌２６５點，全日低見

２９６７８點，最終半日回順僅收跌６點。

匯控（００００５）於午休時段公布首季業績，經調整除稅前利潤錄得６３﹒５億美元，升

９﹒５％，較預測的５６﹒８６億美元為高，刺激匯控午後一度最多急漲３﹒３％，帶動港股重

上三萬關，並以全日最高位收市，升１３７點或０﹒４６％，報３００８１點，１０天

（２９８６２點）及２０天線（２９９１１點）失而復得。主板成交６６７﹒１７億元，較昨日

減少６﹒６％。

國企指數收報１１５７５，上升１８點或上升０﹒１６％。Ａ股因五一長假期休市，下周一

（６日）復市。



＊恆生增派中期息股價破頂，創科表現最佳藍籌＊



匯控首季列帳基準除稅前利潤為６２﹒１３億美元，按年增加３０﹒７％，高於券商預測的

５５﹒８４億美元，並計劃最快於今年中公布２０１９年的股份回購決定，匯控全日漲

２﹒１２％，報６９﹒７元。其他本地銀行股亦顯著造好，恆生（０００１１）宣布，派第一次

中期息１﹒４元，高於去年同期的１﹒３元，全日急升４﹒０１％，報２１２﹒６元，為全日最

高位兼創上市新高。中銀（０２３８８）揚１﹒５６％，報３５﹒８５元。渣打（０２８８８）

軟０﹒３４％，報７３﹒１５元。

重磅股方面，友邦（０１２９９）昨日急升逾４％後，今日最多高見８４元創上市新高，全

日窄幅漲０﹒２４％，報８３﹒４５元。港交所（００３８８）升０﹒５１％，報２７８﹒２元

。騰訊（００７００）逆市跌０﹒９２％，報３８７﹒８元。中移動（００９４１）漲

０﹒４１％，報７４﹒３元。建行（００９３９）揚０﹒４３％，報６﹒９９元。工行

（０１３９８）窄幅升０﹒１７％，報５﹒９１元。平保（０２３１８）軟０﹒０５％，報

９５﹒４元。

部分工業股隨市造好，創科實業（００６６９）全日急升４﹒３２％，報６０﹒３５元，盤

中高見６０﹒４５元，創上市新高，為全日表現最佳藍籌。申洲（０２３１３）漲２﹒２３％，

報１０７﹒７元。敏華（０１９９９）揚３﹒７％，報４﹒２１元。福耀玻璃（０３６０６）走

高２﹒２％，報２７﹒８５元。



＊油價急挫中海油領跌藍籌，富智康飆逾一成八＊



上周美國原油庫存升至２０１７年９月以來最高，隔晚紐約原油期貨收跌１﹒７９美元或２

﹒８％，報每桶６１﹒８１美元。油價回吐拖累石油股受壓，中海油（００８８３）跌

１﹒５８％，報１３﹒６８元，為表現最差藍籌及國指成份股。中石油（００８５７）走低

０﹒４１％，報４﹒８８元。中石化（００３８６）軟０﹒１７％，報５﹒９９元。

手機設備股受捧，鴻海董事長郭台銘進行訪美會談，主要商討關於在當地建廠規模等內容，

鴻海旗下富智康（０２０３８）急升１８﹒２６％，報１﹒３６元。鴻騰精密（０６０８８）揚

１﹒９５％，報４﹒１９元。丘鈦（０１４７８）走高３﹒７％，報８﹒４１元。瑞聲

（０２０１８）漲１﹒４４％，報５３元。舜宇（０２３８２）窄幅升０﹒０５％，報

９６﹒６５元。

基建鐵路股見炒作，中鐵（００３９０）走高２﹒４５％，報６﹒２７元，為表現最佳國指

成份股。中鐵建（０１１８６）急升５﹒１８％，報９﹒５４元。中交建（０１８００）揚

１﹒０７％，報７﹒５５元。中車（０１７６６）窄幅漲０﹒４４％，報６﹒８２元。中車時代

（０３８９８）走高１﹒６３％，報４０﹒５５元。

裕華能源（０２７２８）全日急升４０％，報０﹒０８４元，為升幅最大個股。環能國際（

０１１０２）逆市挫２９﹒３１％，報０﹒０４１元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

