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03/05/2019 16:08

【移交逃犯】立法會內務委員會因混亂而提早結束會議

　　《經濟通通訊社３日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會第二次會議仍未選出正、
副主席。立法會周六（４日）下午二時將開特別內務委員會，討論建制聯署要求內會向修訂逃犯
條例法案委員會作指引的信件。
　　多名民主派議員在今日的例行內會內，要求內會主席李慧琼解釋，未經諮詢就決定在明日（
４日）下午召開特別會議。李慧琼指，過往召開特別會議亦非每次次都會諮詢全體委員，加上認
為議程有逼切性，所以選擇在今個星期內召開。她又指，立法會法律顧問會在今日內回覆民主派
議員早前提出的問題，釐清內會的權力，包括是否有權指示法案委員會，點名另一名委員主持委
員會主席選舉。
　　民主派會議召集人毛孟靜批評李慧琼主持會議的手法「下流、無品、卑鄙」，並拒絕收回相
關言論，被李慧琼要求離開會議室。多名民主派議員隨即圍著毛孟靜，阻止保安介入，李慧琼最
後宣布提早結束會議。
　　另外，李慧琼在會上引述政務司司長張建宗說，如議員在審議修例過程中，提出政府認為值
得考慮及消除社會疑慮的建議，政府願認真考慮及處理，希望議員盡快展開條例的審議工作。內
會副主席郭榮鏗就指，他向張建宗反映，特首完全沒有回應１０多萬上街市民對反對修例的訴求
，如在議會繼續推動修例，將對「一國兩制」造成極大負面影響。（ｃｗ）（ｚｚ）

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