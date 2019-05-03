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03/05/2019 17:16

【佔中判刑】戴耀廷陳健民就定罪及判刑提上訴、朱耀明就判刑上訴

　　《經濟通通訊社３日專訊》「佔中九子」案早前判刑，其中有「佔中三子」之稱的其中二人
戴耀廷、陳健民被判即時入獄１６個月，另外朱耀明則緩刑兩年。他們的法律代表透露，戴耀廷
、陳健民決定就定罪及判刑提上訴、朱耀明則就判刑上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

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