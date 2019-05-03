《品中資－羅國森》同程藝龍（００７８０）前景繫兩大股東

《品中資》這幾日內地放五一黃金周假期。今年的假期由５月１日至４日，比去年多了一日

，我也有內地朋友趁這幾日假期來了香港旅遊。

提起黃金周假期，投資者馬上聯想到的受惠股，很多都是澳門的賭業股。但其實，真正的受

惠股應該是與旅遊相關的股份呢！

我在今年的豬年推介股當中，介紹了一隻半新股同程藝龍（００７８０），這隻股票的表現

相當不俗，由推介至昨日為止，已經升了兩成，僅次於我另一隻推介股中國鐵塔（００７８８，

下稱鐵塔）。

鐵塔跟同程藝龍都是去年才上市的半新股，鐵塔是去年８月上市的，而同程藝龍則是去年

１１月。兩者的股價表現也有相似的地方，都是招股反應不算太好（以招股下限定價）；只不過

，同程藝龍上市首日曾經大升，但其後也曾跌穿招股價，還有的是，她股價低迷的時間較鐵塔短

，而兩者今年以來的股價走勢則同樣出色。

這家名字古怪的公司其實大有來頭，她的主要股東是股王騰訊（００７００）和內地著名旅

遊網站攜程，前者持股兩成三，後者持股兩成二，是該公司兩大股東。

事實上，同程藝龍的名字有點怪，是因為她由同程和藝龍兩間公司合組而成。同程專注於火

車和機票的訂購服務，而藝龍則專注酒店預訂服務；兩者合併後，就成為內地三大網上旅遊平台

之一。



＊同程藝龍，虛擬與實體的結合＊



我喜歡同程藝龍，主要因為她是網上和網下經濟的混合體，是虛擬和實體的一個完美結合。

近年，大家出外旅遊，都是透過網上的旅遊平台安排吧；因此，只要擁有龐大流量的平台作後盾

，發展業務就如魚得水，同程藝龍有騰訊這個強大平台支援，自然可以受惠。

另外，當經濟上到某一台階，居民都會想到外地旅遊，中國地大物博，單是內地的跨省旅遊

已經有很大發展潛力，還未計出國的旅遊。再者，內地想推動內需消費，旅遊相關的項目然也受

惠。

在此想岔開一下。我在挑選內需股的時候，曾經想過揀海底撈（０６８６２）的；這隻內地

人氣急升的飲食股，上市以來的表現跟同程藝龍不相伯仲（去年９月２６日上市，招股價

１７﹒８元，昨日收報３０﹒９元，升了７４％）。

不過，飲食股從來都是高風險板塊，一方面是行業本身使然，因為食物本身出事，整家公司

的聲譽就會毀於一旦。另一方面，如果擴張過快，又會出現管理問題。海底撈就是靠不斷開分店

以維持高增長，去年的業績確實不錯，營業額和盈利都增長六成。

但我擔心，這些勢頭不可以持續太久，過去的例子多不勝數。所以，我最後還是選了同程藝

龍，因為這類公司的經營風險比飲食股低得多。說穿了，同程藝龍只是一家旅遊中介，賺取當中

微薄的服務費。但互聯網的興起，令他們可以接更大量的生意，也可以降低成本，正所謂小數怕

長計，同程藝龍的吸引力就在於此。

有一點頗有趣的，從事實業的公司，有所謂「存貨」風險，那就是自己先入了貨，然後再賣

出去，但實業的公司要「存貨」，就要有貨倉和物流的支援，這方面的開支不菲。



＊同程藝龍也有「存貨」風險＊



但像同程藝龍這類公司，所謂的存貨，就是向酒店或航空公司以批發價買入酒店房或機票，

再轉售予客戶，這樣做的話，他們可以賺更多（也可以有生意才問航空公司或酒店要，但這樣的

Ｍａｒｇｉｎ會較低），但風險就是買入的酒店房和機票可能賣不出去。

不過，這比起從事實業的公司，「存貨」成本低得多，因為要「存」這些「貨」，只需要電

腦的儲存空間，而不用租貨倉。

回說同程藝龍的前景，還得看兩大股東的取態。騰訊方面，同程藝龍與騰訊簽下５年獨家協

議和５年優先續約權，於２０１７至２０２６年間，公司可獨佔微信錢包內訂票訂酒店，並與騰

訊大數據合作，以在該平台作互動廣告。

能夠在月活躍用戶已逾１０億的超級應用程式上享有優先曝光權，自然是對同程藝龍的最大

支援。但另一邊廂，騰訊是主要股東的美團點評（０３６９０）也已經上市，近期美團也發展機

票和酒店的預訂服務，未來真的要看騰訊會支持哪一個「兒子」了。

另外，同程藝龍的另一股東攜程，核心業務也是網上旅遊平台，跟同程藝龍是「敵」還是

「友」，真的只有？程才知道。但我相信，未來一兩年，當同程藝龍仍處於增長期的時候，這個

問題還不太大。現階段，這是一隻值得跟進的股票。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

