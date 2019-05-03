《經濟通通訊社３日專訊》日經新聞周五報道，日本、中國、韓國和東盟（ＡＳＥＡＮ）國
家財長與央行總裁周四發表聯合聲明稱，向區域貨幣互換協議（又稱清邁倡議）中新增當地貨幣
「可能是一種增強選項」。同意考慮將人民幣和日圓納入多邊貨幣互換安排，加大火力以應對潛
在的金融危機。
日本財務大臣麻生太郎在記者會上表示，讓那些獲得支持的國家能夠選擇他們想要的貨幣，
這一點很重要。據引述，人行副行陳雨露表示，將更多亞幣加入貨幣互換協議，分散了依賴單一
貨幣的風險。（ｃａ）
03/05/2019 14:23
【聚焦人幣】東盟考慮將人民幣和日圓納入區域貨幣互換協議
《經濟通通訊社３日專訊》日經新聞周五報道，日本、中國、韓國和東盟（ＡＳＥＡＮ）國
家財長與央行總裁周四發表聯合聲明稱，向區域貨幣互換協議（又稱清邁倡議）中新增當地貨幣
「可能是一種增強選項」。同意考慮將人民幣和日圓納入多邊貨幣互換安排，加大火力以應對潛
在的金融危機。
日本財務大臣麻生太郎在記者會上表示，讓那些獲得支持的國家能夠選擇他們想要的貨幣，
這一點很重要。據引述，人行副行陳雨露表示，將更多亞幣加入貨幣互換協議，分散了依賴單一
貨幣的風險。（ｃａ）
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