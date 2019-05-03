【聚焦人幣】東盟考慮將人民幣和日圓納入區域貨幣互換協議

《經濟通通訊社３日專訊》日經新聞周五報道，日本、中國、韓國和東盟（ＡＳＥＡＮ）國

家財長與央行總裁周四發表聯合聲明稱，向區域貨幣互換協議（又稱清邁倡議）中新增當地貨幣

「可能是一種增強選項」。同意考慮將人民幣和日圓納入多邊貨幣互換安排，加大火力以應對潛

在的金融危機。

日本財務大臣麻生太郎在記者會上表示，讓那些獲得支持的國家能夠選擇他們想要的貨幣，

這一點很重要。據引述，人行副行陳雨露表示，將更多亞幣加入貨幣互換協議，分散了依賴單一

貨幣的風險。（ｃａ）

