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03/05/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國不必參與太空競賽

　　《神州縱橫》最近美國忽然提出要在五年內派人再度登月，並在２０３３年派人到火星，重
燃了廢棄已久的載人探空旅行計劃，既然有再挑起太空競賽的意圖，中國如何應對值得研究。
　
＊美國受刺激重挑太空競賽＊
　
　　去年底中國成功派飛船登陸月球背面進行探測，乃人類首次故引起國際重視，對中國的太空
探索能力刮目相看。這又對美國起到巨大刺激作用，其後表示也要登陸月背，並希望借用中國的
中繼衛星。中國曾稱會於約１０年內派人登月，美國便曾作出回應要稍早於中國二次派人登月，
到最近這個登月期限更大為提前。沉寂了多年的美國太空計劃，在中國的刺激下再被注入新功能
，目的是要保持美國在太空領域的領先優勢。中國的太空計劃起步較晚，１９４０年才發射了首
個細小簡單的衛星，２００４年才開始探月計劃，２０２０年才會發射飛船探測火星，在探測火
星方面還被印度佔了先機。但中國的太空計劃卻能穩步前進逐級攀升，目前已可說是僅次美俄之
後的第三位。在載人航天、建設太空站、探月及多種衛星的布網等重大太空項目上，都已超越歐
洲直追美俄。不少評論還認為今後中國太空計劃發展勢頭將更旺盛，超越俄羅斯追近美國只是時
間問題。中國在基本技術的掌握上特別是大火箭的研制尤為積極，現正完善直徑達五米的「長五
」新型火箭，還正籌劃更大型（直徑９﹒５米）的「長九」火箭以提高發射能力。
　
＊太空開發三階段＊
　
　　從歷史回顧看中國太空計劃大致可按主目標分成三階段：一是起步初期以軍事及國家安全為
主，發展軍用衛星及導彈發射能力。二是穩定發展期，開始注意商用衛星研製，發射了通訊、遙
感及地球定位等各種類型衛星。三是全面發展期，開始研制科研衛星及離開地球作深空探索。科
研衛星包括各種地球、太陽系及宇宙探測衛星，如探測暗物質的「悟空」星，開發量子通訊技術
的「量子」星等。深空探索計劃有「嫦娥」探月及火星探測等計劃。同時還逐步發展了載人航天
及太空站建設等基本技術。總之，中國開發太空隨發展基本技術有成，可逐步滿足安全、國計民
生及深化人類智識等不同需求並注重實效。因此中國並無必要參與美國挑起的太空競賽，應按自
己的需要、能力來計劃發展，隨著國力及技術水平上升又可適當地加快及擴大活動部署。中國的
整體發展已達到較高階段，不必以爭太空第一來昭示大國地位，但只要穩步向前，最終中國反可
能得到多個第一。《資深評論員　凌昆》

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