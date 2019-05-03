【新股上市】中醫老字號張恒春藥業擬來港整體上市

《經濟通通訊社３日專訊》據《國際金融報》引述張恆春藥業董事長王偉傑指，公司目前正

在準備整體業務赴港上市事宜，「馬上要進入審計階段」。

張恆春藥業始創於１８００年，曾與同仁堂（滬：６０００８５）等老字號中藥店齊名。根

據天眼查資料，張恆春藥業由一家名為香港傑美生健康發展的公司持有，暫未知其是否為國企。

根據報道，張恆春藥業欲在未來２－３年內於全國開設３００家張恆春中醫藥文化體驗館，

更有意轉型，布局文創、食品、藥妝、功能性日用品等範疇，另外張恆春藥業透露，目前也在洽

談一些並購重組。（ｅｙ）

